Holandia – Francja: typy, kursy, zapowiedź (13.10.2023)

Holandia Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2023 14:56 .

Holandia – Francja, typy i przewidywania

Jednym z najciekawszych meczów 7. kolejki kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2024 będzie rywalizacja reprezentacji Holandii oraz Francji w ramach grupy “B”. Sytuacja w tabeli prezentuje się następująco – z 15 punktami na koncie przewodzą Trójkolorowi, natomiast drudzy z uzbieranymi 9 oczkami są podopieczni Ronalda Koemana. Trzecia jest Grecja (9 punktów), czwarta Irlandia (3 oczka), a ostatni z zerowym dorobkiem Gibraltar.

Starcia Holandii z Francją zawsze przynoszą mnóstwo emocji i nie inaczej powinno być również tym razem. Pierwszy gwizdek na Johan Cruijff Arena w najbliższy piątek, 13 października o godzinie 20:45.

Ekipa Trójkolorowych w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie radzi przeciwko zespołowi Oranje. Co więcej, drużyna Didiera Deschampsa na papierze ma dużo lepszy skład. Mój typ: wygrana reprezentacji Francji.

Holandia – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii w dwóch ostatnich spotkaniach kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2024 zaliczyła dwie wygrane – 2:1 z Irlandią na wyjeździe oraz 3:0 z Grecją u siebie. Francja w tym samym czasie przegrała 1:2 z Niemcami w meczu towarzyskim, a w eliminacjach do EURO na Parc des Princes pokonała Irlandię 2:0 i poradziła sobie z Grecją (1:0) na Stade de France.

Holandia – Francja, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypadają Trójkolorowi. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Francuzów i jedną porażkę Holendrów.

Holandia – Francja, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu, przynajmniej w teorii, są goście. Kurs na wygraną Holandii wynosi około 3.00, a typ na zwycięstwo Francji to mniej więcej 2.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny “GOAL”.

Holandia – Francja, przewidywane składy

Zespół gospodarzy będzie musiał radzić sobie bez wielu kontuzjowanych zawodników – Stevena Berghuisa, Memphisa Depaya, Teuna Koopmeinersa, Marka Flekkena, Svena Botmana, Frenkiego de Jonga, Matthijsa de Ligta, Cody’ego Gakpo, Jaspera Cillessena, Noi Langa, Tyrella Malacii oraz Justina Bijlowa.

Holandia – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia Nieznany Nieznany Powrót: Koniec października 2023 Nieznany Koniec października 2023 Justin Bijlow Kontuzja nadgarstka Kontuzja nadgarstka Powrót: Niepewny Kontuzja nadgarstka Niepewny Matthijs de Ligt Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Frenkie De Jong Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec października 2023 Skręcona kostka Koniec października 2023 Memphis Depay Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Sven Botman Nieznany Nieznany Powrót: Nieznany Nieznany Nieznany Cody Gakpo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec października 2023 Uraz kostki Koniec października 2023 Jasper Cillessen Nieznany Nieznany Powrót: Połowa października 2023 Nieznany Połowa października 2023 Noa Lang Nieznany Nieznany Powrót: Koniec października 2023 Nieznany Koniec października 2023 Steven Berghuis Nieznany Nieznany Powrót: Koniec października 2023 Nieznany Koniec października 2023 Teun Koopmeiners Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Mark Flekken Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni

Goście również mają duże problemy kadrowe. Didier Deschamps nie może skorzystać z takich piłkarzy jak Alex Disasi, Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Jordan Veretout czy Christopher Nkunku.

Francja - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Hugo Lloris Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Jordan Veretout Uraz uda Uraz uda Powrót: Kilka tygodni Uraz uda Kilka tygodni William Saliba Uraz palca Uraz palca Powrót: Koniec października 2023 Uraz palca Koniec października 2023 Jules Kounde Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Połowa listopada 2023 Kontuzja kolana Połowa listopada 2023 Axel Disasi Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Dayot Upamecano Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2023

Holandia Ronald Koeman 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Holandia Ronald Koeman 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 2 Micky van de Ven 3 Jeremie Frimpong 6 Stefan de Vrij 9 Wouter Weghorst 10 Calvin Stengs 12 Quilindschy Hartman 13 Andries Noppert 14 Tijjani Reijnders 16 Joey Veerman 21 Ian Maatsen 23 Nick Olij Brice Samba 1 Jonathan Clauss 3 Malo Gusto 5 Eduardo Camavinga 6 Randal Kolo Muani 12 Jean-Clair Todibo 13 Marcus Thuram 15 Boubacar Kamara 17 Youssouf Fofana 18 Castello Lukeba 19 Kingsley Coman 20 Alphonse Areola 23

Holandia – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Holandii 0% remisem 0% zwycięstwem Francji 100% 4 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Holandii

remisem

zwycięstwem Francji

Holandia – Francja, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. Początek meczu na Johan Cruijff Arena już w najbliższy piątek, 13 października o godzinie 20:45. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Felix Zwayer.

