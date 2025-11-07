Hamburger SV – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Hamburger – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie
Hamburger SV podejmie Borussię Dortmund na Volksparkstadion w ramach 10. kolejki 1. Bundesligi. Po siedmiu latach nieobecności sześciokrotni mistrzowie Niemiec wrócili do piłkarskiej elity. Początek rozgrywek był obiecujący, jednak w ostatnich tygodniach podopieczni Merlina Polzina złapali zadyszkę.
35-letni szkoleniowiec, debiutujący w roli trenera Bundesligi, ma jasno postawiony cel – utrzymanie HSV w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na ten moment Rothosen zajmują 13. miejsce w tabeli i mają za sobą serię trzech porażek z rzędu. Tymczasem w Dortmundzie łączą występy w lidze z rywalizacją w Lidze Mistrzów. W środku tygodnia ekipa z Zagłębia Ruhry doznała dotkliwej porażki na Etihad Stadium z Manchesterem City. W Bundeslidze po przegranym Der Klassikerze dortmundczycy odbudowali formę, wygrywając dwa kolejne mecze, co pozwoliło im wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli.
Biorąc pod uwagę napięty terminarz i zmęczenie po europejskich zmaganiach, beniaminek z Hamburga może postawić BVB twarde warunki. Spodziewam się wyrównanego spotkania i podziału punktów. Mój typ: remis.
Hamburger – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki
Piłkarze Merlina Polzina w miniony weekend ponieśli dotkliwą porażkę w starciu beniaminków, ulegając na wyjeździe FC Koln (1:4). Końcówka meczu była dla hamburczyków wyjątkowo pechowa. Goście obejrzeli dwie czerwone kartki, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Jakub Kamiński. Wcześniej HSV zdołało awansować do 1/8 finału Pucharu Niemiec po wyeliminowaniu Heidenheim. W Bundeslidze forma drużyny pozostaje niestabilna. Rothosen przegrali z VfL Wolfsburg (0:1) oraz RB Lipsk (1:2), a jedyne zwycięstwo w ostatnich tygodniach odnieśli przeciwko FSV Mainz, rozbijając rywala (4:0).
Borussia Dortmund w poprzedniej kolejce ligowej pokonała na wyjeździe Augsburg (1:0) po trafieniu Serhou Guirassy’ego. Następnie podopieczni Niko Kovaca udali się do Anglii na spotkanie Ligi Mistrzów z Manchesterem City, gdzie musieli uznać wyższość zespołu Pepa Guardioli (1:4). Październik był dla dortmundczyków całkiem udany. BVB awansowała do kolejnej rundy Pucharu Niemiec po pokonaniu Eintrachtu Frankfurt (2:1) po dogrywce, a w lidze pokonała FC Köln (1:0) oraz odniosła efektowne zwycięstwo nad FC Kopenhaga (4:1) w Champions League.
Hamburger – Borussia Dortmund: historia
Ostatnie mecze pomiędzy HSV a Borussią Dortmund odbyły się w sezonie 2017/18. Wówczas na Signal Iduna Park gospodarze pewnie wygrali (2:0), a na listę strzelców wpisali się Michy Batshuayi i Mario Gotze, którzy obecnie reprezentują barwy Eintrachtu Frankfurt. Na Volksparkstadion dortmundczycy również okazali się lepsi, triumfując (3:0). Ostatnie zwycięstwo HSV nad BVB miało miejsce w listopadzie 2015 roku.
Hamburger – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie faworyta widzą w zawodnikach Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną graczy Hamburger SV, to kursy oscylują w granicach 4.35-4.40. Triumf BVB został wyceniony na poziomie około 1.71. Remis to kurs w okolicach 4.20.
Hamburger – Borussia Dortmund: przewidywane składy
|2William Mikelbrencis
|9Robert Glatzel
|13Guilherme Ramos
|15Yussuf Poulsen
|22Aboubaka Soumahoro
|23Jonas Meffert
|25Jordan Torunarigha
|26Daniel Peretz
|38Alexander Røssing-Lelesiit
|2Yan Couto
|6Salih Özcan
|8Felix Nmecha
|17Carney Chukwuemeka
|20Marcel Sabitzer
|21Fábio Silva
|23Emre Can
|28Aaron Anselmino
|33Alexander Meyer
Hamburger – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz na Volksparkstadion?
- Hamburger SV 50%
- Remis 0%
- Borussia Dortmund 50%
2+ Votes
Hamburger – Borussia Dortmund: transmisja meczu
Mecz Hamburger SV – Borussia Dortmund w ramach 10. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę (8 listopada) o godzinie 15:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.
