Górnik Zabrze – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2025)

19:25, 7. sierpnia 2025 21:16, 7. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze - Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy i kursy na mecz 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (8 sierpnia) o godzinie 20:30.

Lukas Podolski
PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik – Termalica, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ drużyny zaliczają bardzo dobre wejście w nowy sezon. Gospodarze zgromadzili dotychczas na koncie sześć oczek, natomiast beniaminek ma cztery oczka. Zarówno jedni jak i drudzy chcieliby teraz sięgnąć po zwycięstwo.

Ja uważam, że ostatecznie triumf w piątkowy wieczór zgarnie drużyna prowadzona przez Michala Gasparika. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze

STS
1.85
wygrana Górnika Zabrze
*Kursy z 07.08.2025 19:11 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Górnik – Termalica, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Podopieczni Michala Gasparika w trzech dotychczas rozegranych meczach sięgnęli po dwa zwycięstwa (2:1 z Lechią Gdańsk oraz 1:0 z Piastem Gliwice), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Lechem Poznań).

Termalica Bruk-Bet Nieciecza fantastycznie rozpoczęła zmagania ligowe, gromiąc na wyjeździe Jagiellonię Białystok (4:0). Później beniaminkowi zdarzyła się natomiast porażka z Cracovią (0:2). Przed tygodniem z kolei udało im się zremisować z Pogonią Szczecin (1:1).

Górnik – Termalica, historia

W 2023 roku doszło do meczu towarzyskiego między tymi zespołami. Wówczas rywalizacja zakończyła się triumfem Górnika Zabrze (2:1). Wcześniejsze cztery spotkania kończyły się dwoma triumfami Żaboli, a także jednym zwycięstwem Termaliki Nieciecza oraz jednym podziałem punktów.

Górnik – Termalica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku wygranej Termaliki Nieciecza natomiast sięga nawet 4.10.

Górnik Zabrze
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
1.85
3.70
4.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2025 21:16.

Górnik – Termalica, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Górnika Zabrze
  • remisem
  • wygraną Termaliki Nieciecza
  • wygraną Górnika Zabrze 100%
  • remisem 0%
  • wygraną Termaliki Nieciecza 0%

2+ Votes

Górnik – Termalica, przewidywane składy

Górnik – Termalica, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

