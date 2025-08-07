Górnik Zabrze – Termalica Bruk-Bet Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2025)

Górnik – Termalica, typy bukmacherskie
Piątkowe zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ drużyny zaliczają bardzo dobre wejście w nowy sezon. Gospodarze zgromadzili dotychczas na koncie sześć oczek, natomiast beniaminek ma cztery oczka. Zarówno jedni jak i drudzy chcieliby teraz sięgnąć po zwycięstwo.
Ja uważam, że ostatecznie triumf w piątkowy wieczór zgarnie drużyna prowadzona przez Michala Gasparika. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze
Górnik – Termalica, ostatnie wyniki
Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Podopieczni Michala Gasparika w trzech dotychczas rozegranych meczach sięgnęli po dwa zwycięstwa (2:1 z Lechią Gdańsk oraz 1:0 z Piastem Gliwice), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Lechem Poznań).
Termalica Bruk-Bet Nieciecza fantastycznie rozpoczęła zmagania ligowe, gromiąc na wyjeździe Jagiellonię Białystok (4:0). Później beniaminkowi zdarzyła się natomiast porażka z Cracovią (0:2). Przed tygodniem z kolei udało im się zremisować z Pogonią Szczecin (1:1).
Górnik – Termalica, historia
W 2023 roku doszło do meczu towarzyskiego między tymi zespołami. Wówczas rywalizacja zakończyła się triumfem Górnika Zabrze (2:1). Wcześniejsze cztery spotkania kończyły się dwoma triumfami Żaboli, a także jednym zwycięstwem Termaliki Nieciecza oraz jednym podziałem punktów.
Górnik – Termalica, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku wygranej Termaliki Nieciecza natomiast sięga nawet 4.10.
Górnik – Termalica, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika Zabrze 100%
- remisem 0%
- wygraną Termaliki Nieciecza 0%
2+ Votes
Górnik – Termalica, przewidywane składy
|5Kryspin Szcześniak
|10Lukas Podolski
|19Natan Dziegielewski
|22Abbati Abdullahi
|23Sondre Liseth
|27Dominik Szala
|28Bastien Donio
|30Ousmane Sow
|55Maksymilian Pingot
|74Theodoros Tsirigotis
|79Young-jun Goh
|99Tomasz Loska
|1Adrian Chovan
|5Lucas Masoero
|8Rafał Kurzawa
|17Dominik Biniek
|21Damian Hilbrycht
|35Diego Deisadze
|55Thiago Dombroski
|86Igor Strzalek
Górnik – Termalica, transmisja meczu
Spotkanie Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
