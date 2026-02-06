Górnik Zabrze – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

Górnik Zabrze - Lech Poznań: typy i kursy na mecz 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (7 lutego) o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Łubik

Górnik – Lech, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór kibiców PKO Ekstraklasy czeka jedno z najciekawszych spotkań 20. kolejki, w którym Górnik Zabrze podejmie na własnym stadionie Lecha Poznań. Starcie to zapowiada się jako ligowy hit, biorąc pod uwagę historię oraz potencjał obu zespołów. Gospodarze będą chcieli wykorzystać wsparcie własnej publiczności i sięgnąć po cenne punkty. Podopieczni Nielsa Frederiksena natomiast przyjadą do Zabrza, aby przerwać złą passę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że sobotni mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika

Kacper STS 2.30 wygrana Górnika Zagraj!

Górnik – Lech, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze udanie rozpoczął wiosenne zmagania w lidze, pokonując Piasta Gliwice (2:1). W przerwie między rundami gospodarze sobotniego pojedynku zagrali dwa sparingi i oba kończyły się zwycięstwami (1:0 z Żiliną oraz 2:1 z Ried).

Lech Poznań natomiast jest w fatalnej formie. Kolejorz po wznowieniu ligi poniósł dwie porażki (1:3 z Lechią Gdańsk i 0:1 z Piastem Gliwice). W przerwie zimowej drużyna Nielsa Frederiksena trzy sparingi, w których odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Żiliną oraz 2:1 z OKMK), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Noah).

Górnik – Lech, historia

Rywalizacja Górnika Zabrze z Lechem Poznań należy do klasyków polskiej piłki nożnej i od dekad stanowi stały element najwyższej klasy rozgrywkowej. Oba kluby wielokrotnie walczyły ze sobą o mistrzostwo Polski, a ich pojedynki często miały bezpośredni wpływ na układ ligowej tabeli. W przeszłości większe sukcesy święcił Górnik, natomiast w ostatnich latach częściej górą bywał Lech. Do dziś starcia tych zespołów kojarzą się z dużymi emocjami, wysoką intensywnością i wyjątkową atmosferą na trybunach.

Górnik – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwa Lecha Poznań natomiast sięga nawet 2.85.

Górnik Zabrze Lech Poznań 2.30 3.45 2.85 Odds are subject to change. Last updated 6 lutego 2026 16:51

Górnik – Lech, kto wygra?

Górnik – Lech, przewidywane składy

Górnik – Lech, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

