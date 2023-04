Górnik - Śląsk: typy, kursy, zapowiedź. Górnik po wygranej z Zagłębiem Lubin może nieco odetchnąć w walce o utrzymanie, jednak zabrzanie nadal potrzebują punktów. Śląsk przystąpi do tej rywalizacji po dwóch porażkach z rzędu. Początek meczu o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Bielica

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 1.90 3.60 4.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 16:26 .

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Górnik Zabrze. ale trudno przewidzieć, jak potoczy się ten pojedynek. Gospodarze grają w kratkę w ostatnich tygodniach (2Z, 1R, 2P), natomiast Śląsk czeka na zwycięstwo od siedmiu meczów (3R, 4P). Dodatkowo ostatnie rywalizacje obu zespołów są bardzo wyrównane. Jednak mając na uwadze sytuację w tabeli spodziewamy się goli z obu stron. Zarówno Górnik, jak i Śląsk powinni zagrać ofensywnie, ponieważ potrzebują punktów w walce o utrzymanie, natomiast należy też pamiętać o słabej grze w defensywie jednych i drugich. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

W niedzielę Górnik Zabrze będzie musiał radzić sobie bez trzech graczy pauzujących za żółte kartki. Nieobecni będą Szymon Włodarczyk, Blaz Vrhovec oraz Kryspin Szcześniak. Natomiast wraca Robert Dadok, który pauzował z tego samego powodu w pojedynku z Zagłębiem. Z kolei na urazy narzekają Mvondo, Podolski i Wojtuszek. Tego ostatniego na pewno nie zobaczymy w niedzielę, natomiast trudno przewidzieć sytuację w przypadku pierwszej dwójki. W przypadku Śląska żaden zawodnik nie pauzuje za kartki. Nie ma też informacji o urazach w zespole.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze notuje serię dwóch meczów bez porażki, co wcale nie zdarzało się tak często w tym sezonie w przypadku zabrzan. Przed tygodniem zespół Jana Urbana wygrał z Zagłębiem, a kolejkę wcześniej zremisował z Koroną Kielce. Oprócz tego w ostatnich pięciu meczach Górnik przegrał z Piastem i Jagiellonią oraz wygrał z Wisłą Płock.

Śląsk Wrocław na zwycięstwo czeka od siedmiu spotkań. Ostatni raz wygrał z Lechem Poznań 26 lutego. Od tego czasu wrocławianie ponieśli cztery porażki (KKS Kalisz, Raków, Piast i Warta) oraz zanotował trzy remisy (Cracovia, Stal, Lechia). Śląsk tym samym wylądował w strefie spadkowej, ale do czternastego Górnika traci tylko jeden punkt.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, historia

Jesienią Górnik poległ we Wrocławiu aż 1:4. Jednak ostatnie rywalizacje obu zespołów są dość wyrównane. Bilans ostatnich pięciu spotkań to dwie wygrane zabrzan, dwa remis i jedno zwycięstwo Śląska. Bilans bramkowy to 9:9.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnej potyczki jest Górnik Zabrze. Typy na zwycięstwo Górnika wynoszą około 1,90, z kolei kursy na wygraną Śląska oscylują wokół 4,20. Zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, kto wygra

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Niedzielny mecz 29. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik – Śląsk będzie dostępny na żywo na antenie CANA+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Zachęcamy również do obejrzenia tego widowiska w aplikacji CANAL+ Online. Przy okazji możesz skorzystać z naszej promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39zł/mies., a w kolejnych 49zł/mies. Tym samym oszczędzisz 30 zł, a subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

