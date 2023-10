PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik – Raków: typy i przewidywania

Górnik Zabrze słabo zaczął sezon. W 11 meczach punktował poniżej punktu na mecz i zdobył tylko siedem goli, tracąc aż 15. Raków Częstochowa jest bez wątpienia faworytem tego spotkania. Przed przerwą reprezentacyjną mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe Legię Warszawa 2:1 i awansowali na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do prowadzącego Śląska Wrocław tracą tylko jedno oczko i mają zaległy mecz do rozegrania.

Jan Urban w spektakularny sposób uratował Górnika przed spadkiem w zeszłym sezonie, ale w obecnej kampanii znowu musi się bić o utrzymanie i to niemal od początku rozgrywek. Zabrzanie na papierze wyglądają dużo słabiej od najbliższego rywala, a dodatkowo nie zagra ich największa gwiazda – Lukas Podolski.

Raków w dziesięciu meczach strzelił 22 gole i stracił 12. Co ciekawe, tracił przynajmniej jednego gola w każdym wyjazdowym meczu ligowym w tym sezonie. Do tej pory Medaliki czterokrotnie występowały w roli gości i czterokrotnie kończyły mecze bez czystego konta.

Wprawdzie forma strzelecka piłkarzy Jana Urbana pozostawia wiele do życzenia, ale wyjazdowa seria Rakowa może dawać do myślenia, czy nie postawić na to, że obie drużyny strzelą gola (kurs 1.80 w Superbecie). Mój typ na mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa jest jednak inny. Uważam, że goście wygrają to spotkanie. Kurs na takie zdarzenie w Superbecie wynosi 1.95.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: sytuacja kadrowa

Gospodarze zagrają w niedzielę bez największej gwiazdy, Lukasa Podolskiego, który ma problem z kostką. Potwierdził to na konferencji trener Urban. Goście przyjadą bez kilku czołowych piłkarzy, którzy od dłuższego czasu zmagają się z kontuzjami. Zabraknie przede wszystkim Iviego Lopeza, Zorana Arsenicia, Stratosa Svarnasa i Jeana Carlosa Silvy.

Górnik – Raków: ostatnie wyniki

Górnik, co podkreślał Urban, potrafił w tym sezonie robić problemy silnym drużynom. Z Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław remisował na wyjazdach 1:1, prawie przywiózł także punkt z Warszawy, tracąc gola na 1:2 w końcówce spotkania. Z pięciu meczów wygrał jednak tylko derby z Ruchem 1:0.

Raków w analogicznym okresie poniósł tylko jedną porażkę (1:4 z Lechem Poznań), a pozostałe cztery spotkania wygrał, dzięki czemu zbliżył się do prowadzącego Śląska Wrocław na jeden punkt. W poprzedniej kolejce w hicie Ekstraklasy piłkarze Dawida Szwargi wygrali z Legią 2:1 na jej terenie.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach Górnik wygrywał z Rakowem dwa razy, raz przegrał, a dwa spotkania kończyły się podziałem punktów. W poprzednim sezonie obie drużyny wygrywały do zera swoje domowe mecze. Zabrzanie strzelili rywalom jednego gola, w rewanżu stracili dwa.

Górnik – Raków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta tego meczu stawiają Raków. Kursy na wygraną gości oscylują w granicach 1.90 – 1.95. Remis jest wyceniany na około 3.50 – 3.60, a nie zwycięstwo gospodarzy od 3.85 do nawet 4.10.

Kurs na to, że Górnik nie przegra tego spotkania (1X) także jest atrakcyjny i wynosi 1.90. Jeśli ktoś czuje taką niespodziankę, warto wówczas wykorzystać kod promocyjny Superbet – GOAL, dzięki któremu nowi gracze mogą skorzystać z wielu bonusów. Szczegóły na stronie z recenzją kodu.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Górnik Zabrze: Bielica – Janza, Janicki, Triantafyllopoulos, Dadok – Pacheco, Rasak, Kapralik, Ennali, Yokota – Musiolik.

Raków Częstochowa: V. Kovacević – Rundić, A. Kovacević, Racovitan – Drachal, Kochergin, Papanikolau, Tudor, Kittel, Yeboah – Zwoliński.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: transmisja

Mecz Górnik Zabrze – Raków Częstochowa będzie transmitowany przez stacje CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4, CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra. W internecie mecz na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

