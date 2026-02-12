GKS Katowice – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Marka Papszuna jest w trudnej sytuacji, więc musi walczyć o pełną pulę. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższy piątek, 13 lutego o godzinie 20:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

GKS Katowice – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Przed nami jedno z ciekawszych spotkań 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym GKS Katowice podejmie Legię Warszawa. Trójkolorowi przystępują do tej serii gier z dorobkiem 26 punktów, zajmując 11. miejsce w tabeli. Natomiast Wojskowi mają na koncie 20 oczek i plasują się na 16. pozycji w stawce. Dla będącego nad przepaścią zespołu Marka Papszuna to niezwykle istotne starcie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższy piątek, 13 lutego o godzinie 20:30.

W tym meczu stawiam na wygraną Legii Warszawa. Mimo słabszej dyspozycji stołeczna drużyna musi punktować, a dodatkowo na jej korzyść przemawia bardzo dobry bilans bezpośrednich spotkań z GKS-em Katowice. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

GKS Katowice – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do nadchodącego meczu poważnie osłabione. W GKS-ie Katowice zabraknie chociażby Erika Jirki, Aleksandra Paluszka i Filipa Rejczyka. Z kolei w Legii Warszawa nie zagrają m.in. Rafał Augustyniak, Jean-Pierre Nsame oraz Ruben Vinagre.

GKS Katowice – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

GKS Katowice jest w zdecydowanie lepszej formie od Legii Warszawa na początku rundy wiosennej. Ekipa Trójkolorowych odniosła dwa zwycięstwa – 1:0 nad Widzewem Łódź i 2:0 nad Zagłębiem Lubin. W tym samym czasie drużyna Wojskowych zaprezentowała się z bardzo słabej strony – zremisowała 2:2 z Arką Gdynia oraz przegrała 1:2 z Koroną Kielce.

GKS Katowice – Legia Warszawa, historia

Historia bezpośrednich starć między GKS-em Katowice a Legią Warszawa wyraźnie przemawia za stołecznym zespołem. W pięciu poprzednich meczach Wojskowi zaliczyli komplet wygranych, co oznacza, że Trójkolorowi nie zanotowali ani jednego zwycięstwa i nie padł też żaden remis. Przytoczone statystyki pokazują przewagę Legii nad GKS-em.

GKS Katowice – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy pozostają w trudnej sytuacji i muszą walczyć o pełną pulę. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi mniej więcej 3.15, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

GKS Katowice Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 12:46

GKS Katowice – Legia Warszawa, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Wasielewski, Milewski, Kowalczyk, Galan – Wdowiak, Zrelak, Nowak

Legia: Tobiasz – Piątkowski, Jędrzejczyk, Pankov – Krasniqi, Kapustka, Szymański, Reca – Bichakhchyan, Rajović, Urbański

GKS Katowice – Legia Warszawa, transmisja meczu

Pojedynek między GKS-em Katowice a Legią Warszawa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Tę potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w piątek, 13 lutego o godzinie 20:30.

