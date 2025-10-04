GKS Katowice – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

GKS Katowice w jednym z ciekawszych meczów 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Lechem Poznań. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

GKS Katowice – Lech Poznań: przewidywania

GKS Katowice i Lech Poznań to ekipy, które mają zupełnie inne cele na trwający sezon. Kolejorz ma zamiar obronić mistrzostwo Polski i namieszać w europejskich pucharach. Z kolei ekipa Rafała Góraka skupia się o przedłużeniu swojego pobytu w gronie najlepszych drużyn w kraju.

Przed niedzielnym starciem z udziałem obu zespołów na Arena Katowice wyżej w tabeli plasuje się Lech. Poznańska drużyna ma na swoim koncie 15 oczek. Z kolei z ośmioma punktami w strefie spadkowej znajduje się GieKSa.

W poprzedniej kampanii w dwóch potyczkach z udziałem drużyn padło łącznie sześć goli, co może być dobrym prognostykiem przed niedzielną partią. Można w związku z tym rozważyć scenariusz, że obie ekipy strzelą. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

GKS Katowice – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Rafała Góraka podejdzie do swojego spotkania, będąc od dwóch meczów bez porażki. GKS zremisował w lidze z Wisłą Płock (1:1) i z ta samą drużyną wygrał po dogrywce w I rundzie STS Pucharu Polski. W roli gospodarza jednak w swoim ostatnim występie w PKO BP Ekstraklasie katowiczanie przegrali z Cracovią (0:3).

Tymczasem drużyna z Poznania ma za sobą wysokie zwycięstwo w Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń (4:1). Lech jednocześnie może się pochwalić passą czterech spotkań bez przegranej, licząc wszystkie rozgrywki. Ostatni raz Kolejorz przegrał 12 wrześnie, gdy uległ Zagłębiu Lubin (1:2).

GKS Katowice – Lech Poznań: historia

W siedmiu ostatnich starciach między zespołami sześć razy wygrywał Lech i raz miał miejsce remis. GieKSa nie potrafi pokonać zespołu z Poznania już od 2003 roku. Wówczas katowiczanie pokonali Lecha jednym golem (2:1).

GKS Katowice – Lech Poznań: kto wygra?

GKS Katowice – Lech Poznań: przewidywane składy

W szeregach gospodarzy poza grą jest tylko Aleksander Paluszek. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości. Lech nie może liczyć na takich zawodników jak: Daniel Hakans, Patrik Walemark czy Ali Gholizadeh.

GKS Katowice – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Lecha kształtuje się na poziomie 2.15. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną GKS-u wyceniono na 3.10.

GKS Katowice Lech Poznań 3.10 3.50 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 23:46 .

GKS Katowice – Lech Poznań: transmisja

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu GKS Katowice – Lech Poznań zacznie się o godzinie 17:30 i będzie można ją śledzić na antenach kolejno CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz w TVP Sport. W stacjach kodowanych spotkanie skomentują Piotr Glamowski i Marcin Żewłakow. Z kolei u publicznego nadawcy sprawozdawcami będą Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz. Ponadto spotkanie będzie do obejrzenia w internecie na platformie CANAL+ online czy na stronie internetowej TVPSport.pl.

