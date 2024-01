Girona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. To hit 19. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Montilivi już w najbliższą środę, 3 stycznia o godzinie 21:30.

PressFocus Na zdjęciu: Yan Couto i Artem Dovbyk

Girona Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2024 10:59 .

Girona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Najciekawiej zapowiadającym się meczem 19. kolejki La Liga jest pojedynek na Estadi Montilivi, gdzie tamtejsza Girona zmierzy się z Atletico Madryt. Gospodarze to rewelacja obecnego sezonu – zajmują 2. miejsce w tabeli i mają 7 punktów przewagi nad drużyną prowadzoną przez Diego Simeone, która plasuje się na 3. pozycji. To spotkanie może mieć bardzo ważne znaczenie w kontekście całej kampanii.

Rozpędzona Girona kiedyś w końcu musi się zatrzymać. Rojiblancos na pewno postawią wiceliderowi trudne warunki. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Fortuna 2.57 Zwycięstwo Atletico Madryt Przejdź do Fortuny

Girona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Girona Zawodnik Powrót Toni Villa Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Ricard Artero Uraz kostki Nieznany Joel Roca Casals Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Borja Garcia Uraz więzadła Połowa stycznia 2024 Yangel Herrera Uraz uda Koniec stycznia 2024 Viktor Tsygankov Fizyczny dyskomfort Niepewny David Lopez Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024 Girona Zawodnik Powrót Toni Villa Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Ricard Artero Uraz kostki Nieznany Joel Roca Casals Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Borja Garcia Uraz więzadła Połowa stycznia 2024 Yangel Herrera Uraz uda Koniec stycznia 2024 Viktor Tsygankov Fizyczny dyskomfort Niepewny David Lopez Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Połowa stycznia 2024 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024 Çağlar Söyüncü Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Marcos Llorente Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024 Çağlar Söyüncü Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Połowa stycznia 2024 Pablo Barrios Uraz łąkotki Połowa lutego 2024 Çağlar Söyüncü Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Marcos Llorente Uraz mięśnia Połowa stycznia 2024 Çağlar Söyüncü Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Girona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Podopieczni Michela w 18. kolejce La Liga podzielili się punktami z Realem Betis (1:1), a wcześniej pokonali Deportivo Alaves (3:0). Zespół prowadzony przez Diego Simeone również zgarnął cztery punkty w dwóch poprzednich seriach gier hiszpańskiej ekstraklasy – 1:0 z Sevillą i 3:3 z Getafe.

Girona – Atletico Madryt, historia

Atletico Madryt dominuje nad Gironą w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami to odnotujemy trzy zwycięstwa Rojiblancos, którzy triumfowali w trzech ostatnich spotkaniach oraz dwa remisy. Blanc-i-vermells w tym czasie nie zanotowali zatem żadnej wygranej.

Girona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Girony wynosi mniej więcej 2.55, a typ na zwycięstwo Atletico Madryt to około 2.65. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz kod promocyjny Fortuna: GOAL.

Girona – Atletico Madryt, przewidywane składy

Girona Miguel Angel Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Girona Miguel Angel Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Juan Carlos 2 Bernardo Espinosa 4 Arnau Martínez 6 Ibrahima Kebe 7 Cristhian Stuani 11 Valery Fernández 22 Jhon Solís 24 Portu 26 Toni Fuidias 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis Girona Miguel Angel Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Girona Miguel Angel Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Juan Carlos 2 Bernardo Espinosa 4 Arnau Martínez 6 Ibrahima Kebe 7 Cristhian Stuani 11 Valery Fernández 22 Jhon Solís 24 Portu 26 Toni Fuidias 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 17 Javi Galán 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis

Girona – Atletico Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Girony 75% remisem 0% zwycięstwem Atletico 25% 4 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Girony

remisem

zwycięstwem Atletico

Girona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Estadio Municipal de Montilivi już w najbliższą środę, 3 stycznia o godzinie 21:30.

Darmowe zakłady 20+10 zł z kodem GOAL Jeden z liderów rynku Sprawdź +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.