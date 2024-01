FC Augsburg – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (27.01.2024)

IMAGO / Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Leroy Sane

FC Augsburg – Bayern Monachium: przewidywania

Jednym z sobotnich starć w ramach 19. kolejki niemieckiej Bundesligi będzie rywalizacja Augsburga z Bayernem Monachium. Oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, kto jest w tym spotkaniu faworytem. Nie można mieć jednak też wątpliwości co do tego, że jeżeli chce się ukąsić monachijczyków, to ich forma w tym sezonie może na to pozwolić. Pokazał to ostatnio Werder Brema. Z kolei gospodarze jako ligowy średniak mogą spróbować powędrować o kilka miejsc w górę tabeli, ale trzeba wygrać. Mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola.

FC Augsburg – Bayern Monachium: ostatnie mecze

Goście w ostatnich pięciu meczach zainkasowali w sumie 12 oczek. Udało się w tym czasie pokonać m.in. Union Berlin, Wolfsburg oraz Stuttgart. jednak przytrafiła się też dość kompromitująca wpadka, szczególnie, że miała miejsce na własnym terenie. W poprzedni weekend “Die Roten” ulegli Werderowi Brema 0:1. Z kolei Augsburg ostatnio okazał się lepszy od ekipy z Moenchengladbach. Wcześniej jednak uległ chociażby Bayerowi Leverkusen. W ligowej tabeli oba zespoły dzielą 23 punkty.

FC Augsburg – Bayern Monachium: historia

Historia starć obu tych drużyn jest oczywiście długa, ale i jednostronna. W ostatnich dziesięciu spotkaniach pomiędzy nimi tylko dwukrotnie zwyciężał Augsburg, a tylko raz padł remis. W poprzednim sezonie “Die Roten” wygrali w Pucharze Niemiec 5:2 oraz w lidze 5:3. Z kolei w tej kampanii w pierwszej rywalizacji padł rezultat 3:1 dla sobotnich gości.

FC Augsburg – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie

FC Augsburg – Bayern Monachium: kto wygra?

FC Augsburg – Bayern Monachium: przewidywane składy

Augsburg Jess Thorup 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Augsburg Jess Thorup 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 2 Robert Gumny 3 Mads Pedersen 5 Patric Pfeiffer 7 Dion Beljo 10 Arne Maier 17 Kristijan Jakic 18 Tim Breithaupt 36 Mert Komur 40 Tomáš Koubek 13 Eric Choupo-Moting 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig Augsburg Jess Thorup 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Augsburg Jess Thorup 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 2 Robert Gumny 3 Mads Pedersen 5 Patric Pfeiffer 7 Dion Beljo 10 Arne Maier 17 Kristijan Jakic 18 Tim Breithaupt 36 Mert Komur 40 Tomáš Koubek 13 Eric Choupo-Moting 25 Thomas Müller 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig

FC Augsburg – Bayern Monachium: transmisja

Spotkanie pomiędzy Augsburgiem a Bayernem Monachium rozpocznie się w sobotę 27 stycznia 2024 roku o godzinie 15:30. Transmisja meczu dostępna będzie na platformie Viaplay.

