Everton – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

Everton - Burnley, typy na mecz 32. kolejki Premier League. Trwa intensywna walka o utrzymanie w elicie. The Toffees znajdują się tuż nad kreską, lecz ewentualna porażka w sobotę z beniaminkiem znacząco skomplikuje sprawę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ashley Young

Everton Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2024 08:53 .

Everton – Burnley, typy i przewidywania

Everton od początku sezonu prezentuje się poniżej oczekiwań. Mimo kary odjęcia aż sześciu punktów znajduje się nad strefą spadkową, lecz jego sytuacja nie jest zbyt komfortowa. The Toffees w dalszym ciągu są zamieszani w walkę o utrzymanie, a sobotni mecz z Burnley może okazać się kluczowy. Jeśli gospodarze wygrają na Goodison Park, odskoczą strefie spadkowej i będą dość bezpieczni. Ewentualna porażka znacząco skomplikuje sprawę, gdyż pozwoli uwierzyć Burnley, że spadek nie jest jeszcze przesądzony. Obie drużyny punktują w kratkę, choć to beniaminek w ostatnich tygodniach prezentuje się lepiej. Mój typ – Burnley wygra.

STS 4.70 Burnley wygra Zagraj!

Everton – Burnley, ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Premier League Everton dość niespodziewanie zatrzymał Newcastle United, remisując na wyjeździe 1-1. Do wyrównania w samej końcówce doprowadził Dominic Calvert-Lewin, wykorzystując rzut karny. Wcześniej The Toffees zanotowali serię trzech kolejnych porażek, w tym przeciwko Bournemouth (1-2), Manchesterowi United (0-2) oraz West Hamowi (1-3).

Burnley może pochwalić się czterema kolejnymi meczami bez przegranej. Beniaminek ma za sobą remisy z Wolverhampton (1-1), Chelsea (2-2) i West Hamem (2-2), a także cenne zwycięstwo nad Brentford (2-1).

Everton – Burnley, historia

W pierwszej części sezonu Everton nie pozostawił złudzeń, wygrywając na Turf Moor 2-0 po trafieniach Amadou Onany i Michaela Keane’a. Po raz ostatni Burnley zatriumfowało na terenie Evertonu w 2021 roku.

Everton – Burnley, kursy bukmacherskie

Everton jest przez bukmacherów traktowany jako wyraźny faworyt sobotniego meczu. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.68. W przypadku ewentualnej wygranej Burnley jest to nawet 5.00, zaś kursy na remis wahają się między 3.85 a 4.05. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Everton – Burnley, przewidywane składy

Everton: Pickford, Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Young, Onana, Gueye, McNeil, Doucoure, Calvert-Lewin

Burnley: Muric, Vitinho, O’Shea, Esteve, Taylor, Bruun Larsen, Cullen, Berge, Odobert, Fofana, Foster

Everton – Burnley, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Evertonu 0% Remis 0% Wygrana Burnley 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Burnley

Everton – Burnley, transmisja meczu

Sobotni mecz 32. kolejki Premier League między Evertonem a Burnley rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.