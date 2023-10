Everton – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

IMAGO/Graham Hunt Na zdjęciu: Dominic Solanke

Everton Bournemouth Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2023 16:56 .

Everton – Bournemouth, typy i przewidywania

Początek sezonu wskazuje na to, że Everton i Bournemouth będą walczyć o utrzymanie w Premier League. Stąd też każda zdobycz punktowa w sobotniej batalii może okazać się bardzo cenna. Wyraźny faworyt do zwycięstwa według bukmacherów to gospodarze, chociaż nie należy wykluczać wygranej gości.

Everton – Bournemouth, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie wydawało się, że Everton zażegnał kryzys formy i wyszedł na prostą. Sean Dyche i spółka ograli bowiem Brentford. Ponadto wyeliminowali Aston Villę z Pucharu Ligi Angielskiej. Dobre wrażenie zepsuła jednak wpadka z Luton, które w tym sezonie jest beniaminkiem Premier League. W bieżącej kampanii Bournemouth ani razu nie zaznało smaku ligowego zwycięstwa. Bilans Wisienek to trzy remisy i cztery porażki.

Everton – Bournemouth, historia

Kluby te w poprzednim sezonie rywalizowały ze sobą dwukrotnie na poziomie Premier League. Kluczowy w obu przypadkach okazał się atut własnego boiska. Tym samym gracze Evertonu i Bournemouth zgarnęli po trzy punkty w domowych konfrontacjach.

Everton – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.95. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to 3.65. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Everton – Bournemouth, przewidywane składy

Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 28 Youssef Chermiti 30 Jack Harrison 61 Lewis Dobbin David Brooks 7 Joe Rothwell 8 Dango Ouattara 11 Adam Smith 15 Luis Sinisterra 17 Ionut Radu 20 Kieffer Moore 21 Hamed Junior Traorè 22 Antoine Semenyo 24 Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Everton Sean Dyche 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 22 Benjamin Godfrey 28 Youssef Chermiti 30 Jack Harrison 61 Lewis Dobbin David Brooks 7 Joe Rothwell 8 Dango Ouattara 11 Adam Smith 15 Luis Sinisterra 17 Ionut Radu 20 Kieffer Moore 21 Hamed Junior Traorè 22 Antoine Semenyo 24

Everton – Bournemouth, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu 0% Remis 0% Wygrana Bournemouth 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Bournemouth

Everton – Bournemouth, transmisja meczu

Sobotni mecz 8. kolejki Premier League między Evertonem i Bournemouth rozpocznie się o 16:00.. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay.

