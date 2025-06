Esperance – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (25.06.2025)

Esperance - Chelsea, typy na mecz Klubowych Mistrzostw Świata. The Blues nie są pewni awansu do fazy pucharowej po rozczarowującym występie z Flamengo.

MB Media Solutions/Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Esperance – Chelsea, typy i przewidywania

Chelsea ma przed sobą mecz o wszystko, który zadecyduje o awansie do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata. W nocy z wtorku na środę zagra z Esperance Tunis, czyli bezpośrednim rywalem w walce o drugie miejsce.

Po dwóch zwycięstwach pewne awansu jest Flamengo, zaś The Blues muszą się zrehabilitować po dość niespodziewanej wpadce i porażce z Brazylijczykami. Na papierze są oczywistym faworytem starcia z rywalem z Tunezji, ale byli również faworyzowani przed meczem z Flamengo. Z pewnością Enzo Maresca podejdzie do tego spotkania na poważnie i wystawi swoich najlepszych zawodników.

Esperance – Chelsea, ostatnie wyniki

Esperance ma na koncie trzy punkty po dwóch kolejkach fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata. Tuż przed rywalizacją z Chelsea może więc cieszyć się z szans na awans do fazy pucharowej. Na inaugurację rozgrywek ekipa z Tunezji przegrała 0-2 z Flamengo, ale później się zrehabilitowała i ograła Los Angeles FC 1-0. Jedyną bramkę dla Esperance na klubowym mundialu strzelił dotąd Youcef Belaili.

Chelsea dość niespodziewanie skomplikowała sobie kwestię awansu do fazy pucharowej. Przed startem rozgrywek była uważana oczywiście za wielkiego faworyta swojej grupy, a tymczasem zaliczyła w poprzedniej kolejce sensacyjną porażkę z Flamengo. Do przerwy prowadziła 1-0, a po zmianie stron dała sobie wbić aż trzy bramki. Dla The Blues była to pierwsza porażka na klubowym mundialu – wcześniej ograli Los Angeles FC 2-0.

Esperance – Chelsea, historia

Oczywiście będzie to dla Esperance oraz Chelsea pierwsze bezpośrednie starcie w historii. Nigdy dotąd te drużyny nie miały okazji, aby zagrać przeciwko sobie.

Esperance – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – Chelsea to wielki faworyt opisywanego starcia. Kurs na wygraną The Blues wynosi raptem 1.28. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Esperance jest to natomiast aż 10.00. Kurs na remis wynosi z kolei 5.75. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Esperance Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 25 czerwca 2025 08:06 .

Esperance – Chelsea, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Esperance

Remisem

Wygraną Chelsea Wygraną Esperance 0%

Remisem 0%

Wygraną Chelsea 100% 1+ Votes

Esperance – Chelsea, transmisja meczu

Mecz Esperance – Chelsea będzie transmitowany w Polsce tylko przez platformę DAZN. Istnieje jednak opcja skorzystania także z usługi bukmachera Superbet, który transmituje wszystkie mecze tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Początek rywalizacji w środę 25 czerwca 2025 roku o godzinie 03:00.

