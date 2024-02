Deportivo Alaves – FC Barcelona: typy, kursy i zapowiedź meczu 23. kolejki hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii będzie zdecydowanym faworytem pojedynku z jedenastą drużyną tabeli. Czy do siatki trafi Robert Lewandowski?

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Deportivo Alaves – FC Barcelona, typy bukmacherskie

Ostatnie dni pokazały, że piłkarze Barcelony stoją murem za Xavim Hernandezem, który ogłosił opuszczenie klubu wraz z końcem sezonu. Widać, że drużyna będzie chciała zakończyć ligowe rozgrywki na jak najwyższej pozycji, by trener mógł pożegnać się z podniesioną głową.

Co prawda Deportivo Alaves znajduje się w wysokiej formie i wygrywało ostatnie mecze, ale w starciu z Barceloną wszystkie argumenty sportowe będą po stronie gości. Dlatego typuję zwycięstwo Barcy.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, typ kibiców

Deportivo Alaves – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Barcelona zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli ze stratą dziesięciu oczek do prowadzącego w La Liga Realu Madryt. Prezydent Joan Laporta zapowiedział jednak w ostatnim tygodniu, że Blaugrana nie rezygnuje z walki o najwyższe cele. By było to możliwe drużyna nie może jednak przegrywać takich meczów jak ten na własnym boisku z Villarrealem (3:5).

Nie licząc tej wpadki Barca w ostatnich tygodniach wygrywała. Kilka dni temu pokonała skromnie Osasunę, a autorem jedynego gola był Vitor Roque.

Drużyna Deportivo Alaves jest w wysokiej formie. Gospodarze sobotniego meczu wygrali trzy mecze z rzędu ogrywając kolejno Sevillę, Cadiz i Almerię. Poskutkowało to awansem na 11. miejsce w tabeli.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w tym sezonie. W rundzie jesiennej Barcelona wygrała na własnym boisku 2:1. W poprzednim sezonie w Alaves górą była także Duma Katalonii. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla gości.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest wyraźnym faworytem nadchodzącego meczu. Kurs na wygraną gości wynosi około 1.87. Natomiast na zwycięstwo Alaves współczynnik oscyluje w granicach 4.30. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, przewidywane składy

Dziennikarze przewidują, że w ataku Barcelony zagrają zarówn Robert Lewandowski, jak i młody Vitor Roque, który trafił do siatki w ostatnim spotkaniu. Polski napastnik czeka na gola od 24 stycznia. Wówczas w Pucharze Króla pokonał bramkarza Athleticu Bilbao.

Deportivo Alaves Luis García Plaza 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 5 Abdel Abqar 7 Alex Sola 10 Ianis Hagi 15 Kike 17 Xeber Alkain 20 Giuliano Simeone 21 Abde Rebbach 23 Carlos Benavidez 30 Tomás Mendes 33 Adrián Rodríguez 44 Victor Parada 16 Fermín López 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 33 Pau Cubarsí 34 Aleix Garrido 35 Ángel Alarcón

Deportivo Alaves – FC Barcelona, transmisja meczu

Mecz Deportivo Alaves – Barcelona odbędzie się w sobotę 3 lutego o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1, a także w Internecie w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

