Darmstadt - Bayer Leverkusen, typy na mecz 20. kolejki Bundesligi. Aptekarze stale utrzymują się na szczycie ligowej tabeli. Passę bez porażki spróbują przedłużyć w najbliższą sobotę, kiedy to zagrają z Darmstadt. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Team 2 Na zdjęciu: Florian Wirtz

Darmstadt Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2024 01:37 .

Darmstadt – Bayer, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen od początku sezonu spisuje się niesamowicie. Punktuje na niezwykle wysokim poziomie, co pozwala mu zajmować fotel lidera Bundesligi. Aptekarze stali się głównym rywalem Bayernu Monachium w walce o krajowe mistrzostwo. Grają przy tym bardzo atrakcyjną, ofensywną i skuteczną piłkę. Drużyna Xabiego Alonso w minionej kolejce straciła punkty, dlatego pragnie jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. W sobotę zagra z Darmstadt, czyli czerwoną latarnią Bundesligi. Wygrana Bayeru powinna być traktowana jako obowiązek. Mój typ – Bayer wygra więcej niż jedną bramką.

Darmstadt – Bayer, ostatnie wyniki

Darmstadt na zwycięstwo w lidze czeka od października. Ostatnie miesiące są dla tej drużyny skrajnie nieudane, co doprowadziło do spadku na samo dno ligowej tabeli. W minionej kolejce Darmstadt poległ w starciu z Unionem Berlin (0-1), a wcześniej podzielił się punktami z Eintrachtem Frankfurt (2-2) i nie dał rady Borussii Dortmund (0-3).

Bayer Leverkusen przerwał serię zwycięstw, remisując w miniony weekend u siebie z Borussią Moenchengladbach (0-0). Wcześniej Aptekarze byli bezbłędni – ograli między innymi Lipsk (3-2) i Augsburg (1-0). Przewodzą w ligowej tabeli z dwoma punktami przewagi nad Bayernem Monachium.

Darmstadt – Bayer, historia

Dla Bayeru Darmstadt uchodzi za dość wygodnego rywala. W tym sezonie drużyny miały okazję bezpośrednio zmierzyć się w Bundeslidze. Bayer przed własną publicznością zwyciężył aż 5-1. Zabłysnął wówczas Victor Boniface, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W sobotę kontuzjowany Nigeryjczyk na pewno nie pojawi się na murawie.

Darmstadt – Bayer, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem zbliżającej się rywalizacji jest Bayer Leverkusen. Kurs na wygraną Aptekarzy wynosi najczęściej 1.29. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Darmstadt jest to nawet 9.60. Przy okazji meczu lidera Bundesligi zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie. Kod promocyjny to GOAL.

Darmstadt – Bayer, przewidywane składy

Darmstadt Torsten Lieberknecht 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 5 Matej Maglica 6 Marvin Mehlem 11 Tobias Kempe 16 Andreas Müller 20 Jannik Müller 22 Aaron Seydel 25 Gerrit Holtmann 29 Oscar Vilhelmsson 30 Alexander Brunst 12 Edmond Tapsoba 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 38 Ken Izekor 48 Reno Münz

Darmstadt – Bayer, kto wygra?

Darmstadt – Bayer, transmisja meczu

Sobotni mecz 20. kolejki Bundesligi między Darmstadt a Bayerem Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

