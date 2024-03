IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jordan Ayew

Crystal Palace – Luton Town, typy i przewidywania

Fani Crystal Palace mogą być optymistyczni przed sobotnim pojedynkiem z Luton. Orły wygrały trzy z pięciu ostatnich domowych meczów. To sprawia, że trudno pokusić się o wytypowanie jakiś punktów dla beniaminka. Mój typ: wygrana Crystal Palace.

Crystal Palace – Luton Town, ostatnie wyniki

W końcówce lutego Crystal Palace zdecydowało się zmienić szkoleniowca. Roya Hodsona zastąpił Oliver Glasner, który w debiucie ograł Burnley. Później londyńczycy musieli uznać wyższość Tottenhamu. Faworyt wygrał 3:1.

Luton kończyło styczeń w świetnym stylu, ponieważ rozbiło wówczas Brighton aż 4:0. Od tego momentu beniaminek odpadł z Pucharu Anglii oraz zdobył ledwie 1/15 możliwych punktów.

Crystal Palace – Luton Town, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2023/2024 miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas doszło do niespodzianki, ponieważ Crystal Palace wróciło do Londynu bez punktów. Luton wygrało 2:1.

Crystal Palace – Luton Town, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że Crystal Palace jest wyraźnym faworytem tego starcia. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 21.76. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Luton jest to nawet 4.40. Kurs na remis waha się między 3.60, a 3.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Crystal Palace – Luton Town, przewidywane składy

Crystal Palace Oliver Glasner 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Crystal Palace Oliver Glasner 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Luton Rob Edwards Rezerwowi ▼ 5 James Tomkins 11 Matheus França 17 Nathaniel Clyne 19 Will Hughes 22 Odsonne Edouard 29 Naouirou Ahamada 30 Dean Henderson 48 Luke Plange 52 David Ozoh 1 James Shea 7 Chiedozie Ogbene 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 17 Pelly Ruddock Mpanzu 23 Tim Krul 27 Daiki Hashioka 43 Zack Nelson

Crystal Palace – Luton Town, kto wygra?

Crystal Palace – Luton Town, transmisja meczu

Sobotni mecz 28. kolejki Premier League między Crystal Palace a Luton rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

