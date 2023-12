Chelsea FC - Sheffield United: typy i kursy na mecz 17. kolejki rozgrywek Premier League. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino w nadchodzącym spotkaniu podejmie beniaminka. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w sobotę (16 grudnia) o godzinie 16:00.

Chelsea – Sheffield, typy bukmacherskie

Chelsea w ramach 17. kolejki rozgrywek Premier League ugości na własnym obiekcie zespół Sheffield United. “The Blues” bez wątpienia są faworytami tego starcia. Jednak ich forma w obecnym sezonie jest daleka od ideału, dlatego nie można skreślać beniaminka. Ja spodziewam się, że obaj bramkarze wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Chelsea – Sheffield, ostatnie wyniki

Chelsea w obecnym sezonie prezentuje się bardzo słabo, a ich ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. “The Blues” w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (3:2 z Brighton), zaliczyli jeden remis (4:4 z Manchesterem City) i ponieśli aż trzy porażki (1:4 z Newcastle, 1:2 z Manchesterem United oraz 0:2 z Evertonem).

Sheffield United natomiast po fatalnym początku sezonu wreszcie zaczęło punktować. Choć jednak zdarza im się to rzadko. Beniaminek w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (1:0 z Brentford), zaliczył jeden remis (1:1 z Brighton) i poniósł trzy porażki (1:3 z Bournemouth, 0:5 z Burnley, a także 0:2 z Liverpoolem).

Chelsea – Sheffield, historia

Ostatni raz obie drużyny miały okazje się ze sobą spotkać w sezonie 2020/21. Wówczas trzy spotkania, w tym jedno w FA Cup, padło łupem Chelsea.

Chelsea – Sheffield, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną "The Blues", to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.22 – 1.25, podczas gdy na zwycięstwo Sheffield United sięgają nawet 12.3.

Chelsea – Sheffield, kto wygra?

Chelsea – Sheffield, przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder Rezerwowi ▼ 7 Raheem Sterling 15 Nicolas Jackson 26 Levi Colwill 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 52 Alex Matos 54 Leo Castledine 1 Adam Davies 3 Max Lowe 4 John Fleck 11 Bénie Adama Traoré 14 Luke Thomas 25 Anis Ben Slimane 26 Ryan One 27 Yasser Larouci 38 Femi Seriki Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder Rezerwowi ▼ 7 Raheem Sterling 15 Nicolas Jackson 26 Levi Colwill 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 52 Alex Matos 54 Leo Castledine 1 Adam Davies 3 Max Lowe 4 John Fleck 11 Bénie Adama Traoré 14 Luke Thomas 25 Anis Ben Slimane 26 Ryan One 27 Yasser Larouci 38 Femi Seriki

Chelsea – Sheffield, transmisja meczu

Spotkanie Chelsea z Sheffield United transmitowane będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w sobotę (16 grudnia) o godzinie 16:00.

