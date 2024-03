Chelsea – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2024)

Na zakończenie 28. kolejki Premier League odbędzie się spotkanie Chelsea - Newcastle. Obie drużyny znajdują się blisko siebie w ligowej tabeli, przez co możemy spodziewać się zaciętej rywalizacji. Czy Sroki utrzymają dobrą dyspozycję w meczach wyjazdowych? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tej rywalizacji na naszym portalu.

Chelsea – Newcastle: typy bukmacherskie

Zarówno Chelsea, jak i Newcastle nie potrafią ustabilizować formy. Wyniki osiągane przez obie drużyny są dalekie od oczekiwanych. Tak samo sytuacja wygląda w tabeli, gdzie Newcastle plasuje się dopiero na 8. miejscu, a ich rywale zajmują 11. pozycję. Co więcej, Mauricio Pochettino i Eddie Howe nie mają do dyspozycji wszystkich zawodników. Na boisku nie zobaczymy takich gwiazd jak Joelinton, Sandro Tonali, Nick Pope, Reece James, Wesley Fofana czy Christopher Nkunku. Patrząc na dyspozycję obu drużyn oraz ostatnie bezpośrednie rywalizacje uważam, że w tym meczu obie drużyny znajdą drogę do bramki. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Chelsea – Newcastle: ostatnie wyniki

Chelsea wygrała zaledwie jeden mecz w Premier League w ostatnim czasie. Komplet punktów zdobyli w rywalizacji z Crystal Palace, gdy na własnym stadionie pokonali Orłów 3:1. Natomiast później dwukrotnie podzielili się punktami w starciach z Manchesterem City 1:1 oraz Brentford 2:2. W ostatnim czasie przegrali również finał pucharu ligi anielskiej przeciwko Liverpoolowi, ulegając rywalom 0:1 po dogrywce.

Z kolei w przypadku Newcastle podopieczni Eddiego Howe’a zdobyli 7 z 12 możliwych punktów w Premier League. Zwyciężyli w spotkaniach z Wolves 3:0 oraz Nottingham 3:2. Natomiast podział punktów nastąpił w meczu z Bournemouth 2:2. Dotkliwej porażki doznali w rywalizacji z Arsenalem, gdy schodzili z boiska z wynikiem 1:4.

Chelsea – Newcastle: historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Pierwszy raz w 13. kolejce Premier League, gdy Newcastle pokonał aż 4:1 Chelsea. Natomiast druga potyczka miała miejsce w ćwierćfinale pucharu ligi, gdzie po rzutach karnych górą byli The Blues.

Chelsea – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako wyraźnego faworyta wskazują Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi 1.90. Z kolei zwycięstwo Newcastle ma współczynnik 3.55. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod GOAL do Superbet zapewni Ci najwyższy bonus powitalny o łącznej wartości 3755 zł plus ekstra bonusy w wysokości 600 zł.

Chelsea – Newcastle: przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 1 Robert Sanchez 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 14 Trevoh Chalobah 42 Alfie Gilchrist 46 Cesare Casadei 49 Jimi Tauriainen 53 Ishé Samuels-Smith 54 Leo Castledine 3 Paul Dummett 6 Jamaal Lascelles 11 Matt Ritchie 15 Harvey Barnes 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 24 Miguel Almirón 32 Elliot Anderson 67 Lewis Miley

Chelsea – Newcastle: sytuacja kadrowa

Chelsea Zawodnik Powrót Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Reece James Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Lesley Ugochukwu Uraz ścięgna udowego Kilka dni Roméo Lavia Nieznany Połowa marca 2024 Benoît Badiashile Naderwanie mięśnia Kilka dni Carney Chukwuemeka Uraz kostki Połowa marca 2024 Christopher Nkunku Nieznany Koniec marca 2024 Benjamin Chilwell Kontuzja kolana Nieznany Levi Colwill Uraz palca Koniec marca 2024

Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Kilka dni Nick Pope Zwichnięte ramię Początek kwietnia 2024 Joelinton Uraz uda Początek maja 2024 Callum Wilson Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Kieran Trippier Kontuzja łydki Koniec marca 2024 Lewis Hall Nieznany Połowa marca 2024 Sandro Tonali disciplinary-reasons-(from-fa—football-association) Po 32 meczach

Chelsea – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Newcastle odbędzie się 11 marca na Stamford Bridge. Początek rywalizacji o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

