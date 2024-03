Chelsea – Leicester City: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

Chelsea – Leicester City: typy i kursy na mecz Pucharu Anglii. The Blues dotarli w tym sezonie do finału Carabo Cup i chcieliby to powtórzyć. Najpierw muszą jednak uporać się na własnym boisku z rewelacją Championship – ekipą Leicester City.

Chelsea – Leicester City, typy i przewidywania

Puchar Anglii to ostatnia szansa dla Chelsea, by zakończyć sezon z trofeum. Leicester jest jednak w świetnej formie i nie spodziewamy się, by niedzielny pojedynek był zupełnie jednostronny. Naszym zdaniem goście zdobędą przynajmniej jednego gola. Nasz typ: obie drużyny trafią do siatki.

Chelsea – Leicester City, ostatnie wyniki

Chelsea zajmuje odległe jedenaste miejsce w tabeli Premier League. Wcześniej, po dogrywce, The Blues przegrali finał Carabao Cup z Liverpoolem. Chelsea przełamała się po dwóch porażkach na własnym boisku, ostatnio ogrywając Leeds United i Newcastle. W każdym z tych spotkań gospodarze popełniali błędy w defensywie i łącznie stracili cztery gole.

Leicester City to rewelacja tego sezonu Championship. Niedzielny pojedynek będzie dla tego zespołu dobrym przetarciem przed powrotem do elity. Ekipa Lisów ma dobrą passę na wyjazdach, gdzie w pięciu ostatnich próbach wygrała trzykrotnie.

Chelsea – Leicester City, historia

Zespoły te spotkają się po raz pierwszy w tym sezonie. Przed rokiem, gdy Lisy grały jeszcze w Premier League, The Blues wygrali oba spotkania. Chelsea wygrała u siebie 2:1, a w rewanżu 3:1. Lisy czekają na pokonanie londyńczyków od maja 2021 roku. Wygrali z nimi wówczas właśnie w Pucharze Anglii.

Chelsea – Leicester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się awansu Chelsea. Kursy na wygraną gospodarzy wynoszą zwykle 1.44. Znacznie więcej moglibyśmy wygrać ryzykując, że po triumf sięgną goście z Championship. Warto wspomnieć, że nasz kod promocyjny do Superbet GOAL umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Chelsea – Leicester City, kto wygra

Chelsea – Leicester City, transmisja meczu

Mecz Chelsea – Leicester City zostanie rozegrany w niedzielę 17 marca o godzinie 13:45 czasu polskiego. Spotkanie to zobaczymy na żywo na antenie Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na El Sadar już w sobotę, 16 marca, o godzinie 16:15.

