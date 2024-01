Chelsea – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (26.01.2024)

Chelsea - Aston Villa, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Anglii. Jednym z hitów tej fazy turnieju jest starcie na Stamford Bridge. Od początku sezonu lepiej prezentuje się ekipa Unaia Emery'ego, choć The Blues notują w ostatnich tygodniach wyraźny progres. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2024 00:09 .

Chelsea – Aston Villa, typy i przewidywania

Kilka dni temu Chelsea wywalczyła awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Ostatnie tygodnie wskazują na znaczną poprawę ekipy The Blues, która wreszcie osiąga wyniki na miarę potencjału. W piątek podopieczni Mauricio Pochettino podejmą na własnym terenie Aston Villę w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii. Faworytem tego starcia powinni być goście, którzy na przestrzeni całego sezonu grają znacznie lepiej. Chelsea potwierdziła natomiast, że największy kryzys ma za sobą i może śmiało konkurować z najlepszymi. Obie drużyny powinny przystąpić do tego starcia w mocnych składach, gdyż stawka za zwycięstwo w Pucharze Anglii jest wysoka. Mój typ – oba zespoły strzelą.

STS 1.67 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Chelsea – Aston Villa, ostatnie wyniki

Chelsea na drodze do finału Pucharu Ligi Angielskiej ograła Middlesbrough aż 6-1. Pierwszy mecz tych drużyn został nieoczekiwanie wygrany przez ekipę z Championship (1-0). W międzyczasie The Blues rozprawili się w lidze z Fulham (1-0), przedłużając serię zwycięstw i notując awans na dziewiąte miejsce w tabeli. Do lokaty premiowanej grą w europejskich pucharach wciąż jednak daleka droga.

W poprzedniej kolejce Aston Villa bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Evertonem. W dotarciu do 1/16 finału Pucharu Anglii pomogła natomiast wygrana nad Middlesbrough, z którym Chelsea także się niedawno mierzyła. The Villans odbili się po porażce z Manchesterem United na Old Trafford (2-3).

Chelsea – Aston Villa, historia

Co ciekawe, Aston Villa w ostatnich bezpośrednich starciach jest bezkonkurencyjna, bowiem notuje serię aż trzech kolejnych wygranych. Obie drużyny zagrały już ze sobą w tym sezonie w ramach 6. kolejki Premier League. Na Stamford Bridge Chelsea przegrała 0-1. The Blues triumfowali nad Aston Villą po raz ostatni w październiku 2022 roku.

Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że większe szanse na awans ma w tej rywalizacji Chelsea, która przystąpi do niej w roli gospodarza. Kurs na wygraną The Blues wynosi około 2.09. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Aston Villi jest to nawet 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z bonusu, które oferuje bukmacher STS. Jego łączna wartość to 1560 złotych + 100 zł. STS kod bonusowy to GOAL.

Chelsea – Aston Villa, przewidywane składy

Chelsea: Petrović, Disasi, Silva, Colwill, Chilwell, Gallagher, Fernandez, Sterling, Palmer, Mudryk, Jackson

Aston Villa: Martinez, Konsa, Carlos, Lenglet, Moreno, Luiz, Kamara, McGinn, Bailey, Diaby, Watkins

Chelsea – Aston Villa, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Chelsea 0% Remis 0% Wygrana Aston Villi 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Aston Villi

Chelsea – Aston Villa, transmisja meczu

Piątkowy mecz 1/16 finału Pucharu Anglii pomiędzy Chelsea a Aston Villą rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.