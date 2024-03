Cadiz – Atletico: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Rodrigo Riquelme z Atletico

Cadiz – Atletico, typy i przewidywania

Faworytami meczu są rzecz jasna piłkarze Diego Simeone. W sobotę dojdzie do starcia drużyn mających zupełnie inne cele. Cadiz jest bez formy i patrząc na ostatnie wyniki, drużyna ta wyląduje raczej w niższej klasie rozgrywek. Spodziewać można się jednostronnego widowiska. Mój typ: wygrana Atletico.

Cadiz – Atletico, ostatnie wyniki

Atletico zajmuje czwartą lokatę w ligowej tabeli i ma trzy punkty straty do Barcelony. Najważniejsze wydaje się jednak utrzymanie obecnej lokaty, co da awans do Ligi Mistrzów. Aktualnie ekipa Simeone ma pięć oczek przewagi nad Athletikiem Bilbao.

Madrycka ekipa wygrała tylko jeden z czterech ostatnich meczów, pokonując kilka dni temu Real Betis 2:1.

Cadiz z kolei znajduje się w strefie spadkowej i jest bez formy. Gospodarze sobotniego spotkania w pięciu poprzednich kolejkach zanotowali trzy remisy i doznali dwóch porażek. Muszą zacząć wygrywać, jeśli chcą wydostać się ze strefy spadkowej.

Cadiz – Atletico, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Mecz z jesieni, rozgrywany w Madrycie, był zacięty i emocjonujący. Piłkarze Atletico wygrali ostatecznie 3:2. Los Rojiblancos po raz ostatni gościli w Cadiz w październiku 2022 roku. Przegrali tam 2:3.

Cadiz – Atletico, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest zespół Atletico. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.76. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fuksiarza. Dzięki niej możesz liczyć na cashback do 500 zł – przy rejestracji należy wpisać nasz Fuksiarz kod promocyjny: GOAL.

Cadiz – Atletico, przewidywane składy

Cadiz Mauricio Pellegrino 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Cadiz Mauricio Pellegrino 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 2 Joseba Zaldúa 8 Álex Fernández 10 Brian Ocampo 11 Iván Alejo Peralta 13 David Gil 14 Momo Mbaye 16 Christopher Ramos 17 Gonzalo Escalante 18 Darwin Machis 19 Sergi Guardiola 24 Aiham Ousou 33 Lucas Pires 1 Horatiu Moldovan 10 Ángel Correa 15 Stefan Savic 16 Nahuel Molina Lucero 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 31 Antonio Gomis

Cadiz – Atletico, kto wygra?

Cadiz – Atletico, transmisja

Spotkanie odbędzie się sobotę 9 lutego 2024 roku. Transmisja z meczu Cadiz CF – Atletico Madryt będzie dostępna na Canal+ Sport 2. Rywalizację będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Decydując się teraz na wykupienie rocznego dostępu do paczki zawierającej kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium możesz zaoszczędzić 240 zł, ponieważ miesięczny koszt wyniesie 54 zł, zamiast 74 zł w standardowej ofercie (z miesięczną subskrypcją). Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

