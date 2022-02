Burnley – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lucas z Tottenhamu

Burnley – Tottenham to jeden ze środowych meczów angielskiej Premier League. Drużyna Antonio Conte wyszarpała trzy punkty w starciu z liderem rozgrywek, a teraz będzie chciała pójść za ciosem i wygrać kolejny mecz na wyjeździe. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i statystyki.

Burnley – Tottenham Hotspur, typy na mecz i przewidywania

Piłkarze Burnley nie wygrali żadnego z ostatnich sześciu meczów na własnym boisku. Z kolei goście z Londynu przystąpią do tego meczu po zdobyciu trzech punktów na boisku lidera Premier League. Koguty powinny pójść za ciosem i ponownie wygrać. Zwłaszcza, że w tym roku wywoziły już trzy punkty z Manchesteru, Watfordu czy Leicester. Nasz typ: wygrana gości.

Burnley – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Poza kadrą Burnley znajdują się Johann Gudmundsson i Matej Vydra. Pod znakiem zapytania stoi też to czy menedżer Sean Dyche będzie mógł skorzystać z usług Wouta Weghorsta i Maxwela Corneta. Obaj doznali drobnych urazów podczas ostatniego meczu Premier League.

Jeśli chodzi o Tottenham to poza kadrą znajdują się Japhet Tanganga, Oliver Shipp oraz Sergio Reguilon. O miejsce w składzie walczy Harry Winks, ale zdaniem dziennikarzy tym razem usiądzie raczej na ławce.

Burnley – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

To był szalony mecz na boisku lidera Premier League. Po bramce z piątej minuty doliczonego czasu gry autorstwa Harry’ego Kane’a Tottenham wygrał z Manchesterem City 3:2. Koguty zajmują nadal ósme miejsce w tabeli, ale za sprawą ostatniego triumfu nie tracą kontaktu z czołówką. Ich strata do piątego West Hamu United wynosi zaledwie trzy punkty. Warto przy tym pamiętać, że drużyna Antonio Conte ma do rozegrania aż trzy zaległe mecze. Oznacza to, że wygrywając je będzie jeszcze w stanie włączyć się do walki o pierwszą czwórkę.

Nie zmienia to faktu, że Tottenham gra ostatnio w kratkę, a wygrane przeplata porażkami. W lutym Koguty doznały dwóch wpadek na własnym boisku, gdzie ulegały Southampton i Wolverhampton.

Zobacz także: Tabela Premier League

Burnley z kolei jest przedostatnim zespołem tabeli Premier League. 17 punktów zdobytych po półmetku sezonu to mizerny dorobek i drużynie Seana Dyche’a trudno będzie uniknąć degradacji. Zespół z Turf Moor przełamał się ostatnio po trzech miesiącach bez wygranej ogrywając na wyjeździe Brighton and Howe 3:0. Jeśli Burnley zagra w środę na równie wysokim poziomie, być może zawalczy o punkty na tle Tottenhamu.

Burnley – Tottenham Hotspur, historia

Zespoły te spotkają się dopiero po raz pierwszy w tym ligowym sezonie. W październiku rywalizowały ze sobą natomiast w Pucharze Ligi. Tottenham wygrał wówczas na boisku Burnley 1:0, a autorem jedynego gola był w 68. minucie Lucas Moura. Warto odnotować, że Koguty wygrały sześć z ostatnich 10 meczów tych ekip.

Burnley – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami bukmacherów do triumfu są piłkarze Tottenhamu.

Burnley Remis Tottenham 3.85 3.60 1.95 3.85 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28. listopada 2021 15:50 .

Burnley – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Burnley: Pope – Pieters, Mee, Collins, Roberts – Cork, Lennon, Brownhill, McNeil – Cornet, Weghorst

Tottenham: Lloris – Davies, Dier, Romero – Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon – Heung-Min, Kane, Moura

Burnley – Tottenham Hotspur, przewidywane składy, transmisja meczu

Mecz Burnley – Tottenham zostanie rozegrany w środę o 20:30. Transmisja na żywo na antenie Canal + Sport 2 i na Canal + Online.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.