Brentford – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2024)

Brentford - Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Obywatele mogą zbliżyć się w ligowej tabeli do Liverpoolu. Potrzebują do tego zwycięstwa w poniedziałkowym meczu, którego są wyraźnym faworytem.

IMAGO/Colorsport Na zdjęciu: Erling Haaland

Brentford Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2024 11:27 .

Brentford – Manchester City, typy bukmacherskie

Manchester City stanie w poniedziałek przed szansą odrobienia trzech punktów do prowadzącego w tabeli Liverpoolu. Drużyna Josepa Guardiola jest zdecydowanym faworytem spotkanie z Brentfordem i nie powinien mieć większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Nie może jednak zlekceważyć swojego przeciwnika, który w poprzednim sezonie dwukrotnie zaskoczył ekipę Josepa Guardioli. Ja w tym meczu nie widzę miejsca na niespodziankę, a szukając wyższego kursy zdecydowałem się na postawienia na prowadzenie Man City do przerwy. Mój typ: pierwsza połowa – Manchester City

Brentford – Manchester City, ostatnie wyniki

Manchester City w poniedziałkowy wieczór zagra o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu, a dziewiąte jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki. W tym roku Obywatele odnieśli dwa ligowe zwycięstwa – 3:2 z Newcastle United i 3:1 z Burnley. Przebrnęli również przez dwie rundy Pucharu Anglii, w ramach którego ograli 5:0 Huddersfield Town i 1:0 Tottenham Hotspur.

Brentford jest w tym sezonie zamieszany w walkę o utrzymanie. Ich forma nie napawa w tym względzie optymizmem, bowiem drużyna przegrała sześć z siedmiu ostatnich ligowych meczów. W ostatnim ligowym spotkaniu Brentford uległ 2:3 Tottenhamowi Hotspur. Jedyne zwycięstwo w tym okresie odniósł 20 stycznia, kiedy przed własną publicznością pokonał 3:2 Nottingham Forest.

Brentford – Manchester City, historia

Obie drużyny na boiskach Premier League mierzyły się do tej pory cztery razy. Dwa pierwsze spotkania zakończyły się zgodnie z planem, czyli wygranymi Manchester City. W poprzednim sezonie Brentford sprawił jednak dwie sensacje, dwukrotnie wygrywając z zespołem Josep Guardioli. Najpierw zwyciężył 2:1 na Etihad Stadium, a następnie wygrał skromnie 1:0 przed własną publicznością.

Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest wyraźnym faworytem poniedziałkowego spotkania, co potwierdzają również kursy bukmacherskie. Kursy na wygraną Manchesteru City nie przekraczają aktualnie 1.40. Jeżeli rozważasz typ na sensację i wygraną Brentfordu, możesz liczyć na kurs przekraczający nawet 8.00. Taki zakład warto jednak ubezpieczyć. Możesz wykorzystać zakład bez ryzyka 100, który otrzymasz w STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Brentford – Manchester City, kto wygra?

Brentford – Manchester City, przewidywane składy

Brentford do poniedziałkowego spotkania przystąpi wzmocniony powracającym po kontuzji Sergio Reguilonem. Na liście nieobecnych pozostają jednak Bryan Mbuemo, Kevin Schade, Frank Onyeka, Yoane Wissa, Aaron Hickey i Rico Henry.

Tymczasem Manchester City będzie mógł wystąpić w najsilniejszym zestawieniu. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Josep Guardiola będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników.

Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 10 Joshua Da Silva 13 Zanka 20 Kristoffer Ajer 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 38 Ethan Brierley 2 Kyle Walker 5 John Stones 8 Mateo Kovacic 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 10 Joshua Da Silva 13 Zanka 20 Kristoffer Ajer 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 24 Mikkel Damsgaard 26 Shandon Baptiste 33 Yegor Yarmolyuk 38 Ethan Brierley 2 Kyle Walker 5 John Stones 8 Mateo Kovacic 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis

Brentford – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie Brentford – Manchester City rozegrane zostanie w poniedziałek (5 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na platformie Viaplay oraz kanale CANAL+ Sport 2.

