Borussia Dortmund – VFL Bochum: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2024)

Borussia Dortmund – VFL Bochum: przewidywania

Przed nami jedno z niedzielnych spotkań 19. kolejki niemieckiej Bundesligi. Na stadionie Signal Iduna Park Borussia Dortmund podejmie ekipę VFL Bochum. Gospodarze aktualnie lokują się na piątej pozycji w lidze, zaś goście na odległym 14. miejscu. Faworyt jest więc znany z góry, ale BVB w tym potrafi spłatać figla swoim kibicom i zaskakująco stracić punkty. Tak było chociażby w pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie. Niemniej mój typ na to spotkanie: powyżej 2,5 gola.

Borussia Dortmund – VFL Bochum: ostatnie mecze

W ostatnich pięciu spotkaniach gospodarze zainkasowali tylko osiem punktów. To – tak, jak już wspominałem – przekłada się na piątą lokatę w tabeli i stratę do pierwszego miejsca aż 16 oczek. BVB jednak ma w tym meczu szansę na trzecie zwycięstwo z rzędu, bowiem wcześniej udało się pokonać Darmstadt i FC Koeln odpowiednio trzy i cztery zero. Z kolei Bochum w analogicznym okresie czasu zdobyło tylko jedno oczko mniej. Niedzielni gości wygrali ostatnio sensacyjnie z VfL Stuttgart.

Borussia Dortmund – VFL Bochum: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. W poprzednich dwóch meczach dwukrotnie padł remis 1:1. Z kolei wcześniej dwa razy wygrywała ekipa BVB odpowiednio 2:1 i 3:0. Zaś ostatnia wygrana Bochum nad Borussią to kwiecień roku 2022, wówczas w Dortmundzie padł wynik 3:4.

Borussia Dortmund – VFL Bochum: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund – VFL Bochum: kto wygra?

Borussia Dortmund – VFL Bochum: przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład VfL Bochum Thomas Letsch Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład VfL Bochum Thomas Letsch Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 35 Marcel Lotka 42 Hendry Blank 43 Jamie Bynoe-Gittens 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba 10 Philipp Forster 13 Lukas Daschner 14 Tim Oermann 15 Felix Passlack 23 Niclas Thiede 27 Moritz-Broni Kwarteng 29 Moritz Broschinski 33 Philipp Hofmann 41 Noah Loosli Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład VfL Bochum Thomas Letsch Borussia Dortmund Edin Terzic 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład VfL Bochum Thomas Letsch Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 35 Marcel Lotka 42 Hendry Blank 43 Jamie Bynoe-Gittens 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba 10 Philipp Forster 13 Lukas Daschner 14 Tim Oermann 15 Felix Passlack 23 Niclas Thiede 27 Moritz-Broni Kwarteng 29 Moritz Broschinski 33 Philipp Hofmann 41 Noah Loosli

Borussia Dortmund – VFL Bochum: transmisja

Początek meczu z Dortmundzie już w niedzielę 28 stycznia 2024 roku o godzinie 17:30. Transmisja spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

