Real Betis – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. To starcie powinno być ozdobą 15. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Real Betis – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami starcie na szczycie La Ligi, w którym Real Betis zmierzy się z Barceloną w ramach 15. kolejki. Gospodarze mają na koncie 24 punkty i zajmują 5. pozycję, imponując solidną formą. Goście natomiast zgromadzili już 37 oczek, dzięki czemu przewodzą tabeli jako lider. Spotkanie zapowiada się więc jako jeden z hitów rundy jesiennej. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

Moim zdaniem w tym meczu może dojść do podziału punktów, ponieważ obie drużyny prezentują zbliżony, wysoki poziom. Dodatkowo liczne osłabienia kadrowe mogą utrudnić którejkolwiek ze stron przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Mój typ: remis.

Ernest STS 4.10 Remis Odwiedź STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Betis – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Real Betis przystąpi do jutrzejszego meczu poważnie osłabiony brakiem Hectora Bellerina, Sofyana Amrabata oraz Isco. FC Barcelona ma jeszcze większe problemy kadrowe, ponieważ poza kadrą znajdą się Ronald Araujo, Dani Olmo, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Oba zespoły będą więc musiały rotować składem.

Kontuzje i zawieszenia Real Betis Zawodnik Powrót Hector Bellerin Uraz uda Koniec grudnia 2025 Sofyan Amrabat Uraz stopy Połowa grudnia 2025 Isco Uraz uda Połowa grudnia 2025

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa lutego 2026 Landry Farré Kontuzja kolana Początek marca 2026 Ronald Araujo Fizyczny dyskomfort Połowa grudnia 2025 Dani Olmo Uraz ramienia Początek stycznia 2026

Real Betis – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Real Betis ma za sobą udaną serię, wygrywając 4:1 z Torrent CF w Pucharze Króla oraz pokonując Sevillę 2:0 w derbowym starciu w La Lidze. FC Barcelona również zanotowała dwa zwycięstwa, oba w ramach rozgrywek ligowych – 3:1 z Atletico Madryt i 3:1 z Deportivo Alaves. Obie ekipy są zatem w dobrej formie przed nadchodzącym pojedynkiem.

Real Betis – FC Barcelona, historia

W bezpośrednich starciach Realu Betis z Barceloną wyraźnie dominują Katalończycy, którzy wygrali trzy z pięciu ostatnich meczów między tymi zespołami. Pozostałe dwa spotkania zakończyły się remisami, a Andaluzyjczycy w tym okresie nie zdołali odnieść ani jednego zwycięstwa. Taki bilans wyraźnie przemawia na korzyść Barcelony.

Real Betis – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów sobotniego pojedynku uważają gości, którzy zasiadają na fotelu lidera tabeli ligi hiszpańskiej. Kurs na wygraną Realu Betis wynosi około 4.00, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Betis FC Barcelona Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 20:00

Real Betis – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Betis Manuel Pellegrini FC Barcelona Hans-Dieter Flick Real Betis Manuel Pellegrini 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Rosa 24 García 5 Bartra 4 Souza 16 Gomez 6 Altimira 21 Roca 7 Santos 8 Fornals 10 Ezzalzouli 19 Hernández 7 Torres 11 Raphinha 8 Pedri 10 Yamal 21 Jong 24 Garcia 3 Balde 18 Martin 5 Cubarsi 23 Kounde 13 Garcia 1 Rosa 24 García 5 Bartra 4 Souza 16 Gomez 6 Altimira 21 Roca 7 Santos 8 Fornals 10 Ezzalzouli 19 Hernández 7 Torres 11 Raphinha 8 Pedri 10 Yamal 21 Jong 24 Garcia 3 Balde 18 Martin 5 Cubarsi 23 Kounde 13 Garcia 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 3 Diego Llorente 9 Ezequiel Avila 11 Cedric Bakambu 12 Ricardo Rodriguez 13 Adrian 17 Rodrigo Riquelme 18 Nelson Deossa 20 Giovani Lo Celso 23 Junior Firpo 25 Pau Lopez 40 Ángel Ortiz 41 Manu González 52 Pablo Garcia 9 Robert Lewandowski 15 Andreas Christensen 16 Fermin Lopez 17 Marc Casado 22 Marc Bernal 25 Wojciech Szczęsny 26 Jofre Torrents 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 33 Eder Aller 14 Marcus Rashford

Real Betis – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Betisu

remisem

zwycięstwem Barcelony zwycięstwem Betisu

remisem

zwycięstwem Barcelony 0 Votes

Real Betis – FC Barcelona, transmisja meczu

Starcie między Realem Betis a Barceloną w ramach 15. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.