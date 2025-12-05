Real Betis – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

20:00, 5. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Real Betis – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. To starcie powinno być ozdobą 15. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

Piłkarze Barcelony
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Real Betis – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami starcie na szczycie La Ligi, w którym Real Betis zmierzy się z Barceloną w ramach 15. kolejki. Gospodarze mają na koncie 24 punkty i zajmują 5. pozycję, imponując solidną formą. Goście natomiast zgromadzili już 37 oczek, dzięki czemu przewodzą tabeli jako lider. Spotkanie zapowiada się więc jako jeden z hitów rundy jesiennej. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

Moim zdaniem w tym meczu może dojść do podziału punktów, ponieważ obie drużyny prezentują zbliżony, wysoki poziom. Dodatkowo liczne osłabienia kadrowe mogą utrudnić którejkolwiek ze stron przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Mój typ: remis.

STS
4.10
Remis
*Kursy z 05.12.2025 19⁚13
Real Betis – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Real Betis przystąpi do jutrzejszego meczu poważnie osłabiony brakiem Hectora Bellerina, Sofyana Amrabata oraz Isco. FC Barcelona ma jeszcze większe problemy kadrowe, ponieważ poza kadrą znajdą się Ronald Araujo, Dani Olmo, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Oba zespoły będą więc musiały rotować składem.

Real Betis – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Real Betis ma za sobą udaną serię, wygrywając 4:1 z Torrent CF w Pucharze Króla oraz pokonując Sevillę 2:0 w derbowym starciu w La Lidze. FC Barcelona również zanotowała dwa zwycięstwa, oba w ramach rozgrywek ligowych – 3:1 z Atletico Madryt i 3:1 z Deportivo Alaves. Obie ekipy są zatem w dobrej formie przed nadchodzącym pojedynkiem.

Real Betis – FC Barcelona, historia

W bezpośrednich starciach Realu Betis z Barceloną wyraźnie dominują Katalończycy, którzy wygrali trzy z pięciu ostatnich meczów między tymi zespołami. Pozostałe dwa spotkania zakończyły się remisami, a Andaluzyjczycy w tym okresie nie zdołali odnieść ani jednego zwycięstwa. Taki bilans wyraźnie przemawia na korzyść Barcelony.

Real Betis – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów sobotniego pojedynku uważają gości, którzy zasiadają na fotelu lidera tabeli ligi hiszpańskiej. Kurs na wygraną Realu Betis wynosi około 4.00, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Betis

LaLiga |

6 grudnia 2025

18:30

3.90
4.10
1.75
FC Barcelona
Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 20:00

Real Betis – FC Barcelona, przewidywane składy

Real Betis – FC Barcelona, transmisja meczu

Starcie między Realem Betis a Barceloną w ramach 15. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.

