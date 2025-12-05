Real Betis – FC Barcelona, typy i przewidywania
Przed nami starcie na szczycie La Ligi, w którym Real Betis zmierzy się z Barceloną w ramach 15. kolejki. Gospodarze mają na koncie 24 punkty i zajmują 5. pozycję, imponując solidną formą. Goście natomiast zgromadzili już 37 oczek, dzięki czemu przewodzą tabeli jako lider. Spotkanie zapowiada się więc jako jeden z hitów rundy jesiennej. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.
Moim zdaniem w tym meczu może dojść do podziału punktów, ponieważ obie drużyny prezentują zbliżony, wysoki poziom. Dodatkowo liczne osłabienia kadrowe mogą utrudnić którejkolwiek ze stron przechylenie szali zwycięstwa na swoją korzyść. Mój typ: remis.
Real Betis – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Real Betis przystąpi do jutrzejszego meczu poważnie osłabiony brakiem Hectora Bellerina, Sofyana Amrabata oraz Isco. FC Barcelona ma jeszcze większe problemy kadrowe, ponieważ poza kadrą znajdą się Ronald Araujo, Dani Olmo, Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Oba zespoły będą więc musiały rotować składem.
Hector Bellerin
Uraz uda
Koniec grudnia 2025
Sofyan Amrabat
Uraz stopy
Połowa grudnia 2025
Isco
Uraz uda
Połowa grudnia 2025
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa lutego 2026
Landry Farré
Kontuzja kolana
Początek marca 2026
Ronald Araujo
Fizyczny dyskomfort
Połowa grudnia 2025
Dani Olmo
Uraz ramienia
Początek stycznia 2026
Real Betis – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Real Betis ma za sobą udaną serię, wygrywając 4:1 z Torrent CF w Pucharze Króla oraz pokonując Sevillę 2:0 w derbowym starciu w La Lidze. FC Barcelona również zanotowała dwa zwycięstwa, oba w ramach rozgrywek ligowych – 3:1 z Atletico Madryt i 3:1 z Deportivo Alaves. Obie ekipy są zatem w dobrej formie przed nadchodzącym pojedynkiem.
Real Betis – FC Barcelona, historia
W bezpośrednich starciach Realu Betis z Barceloną wyraźnie dominują Katalończycy, którzy wygrali trzy z pięciu ostatnich meczów między tymi zespołami. Pozostałe dwa spotkania zakończyły się remisami, a Andaluzyjczycy w tym okresie nie zdołali odnieść ani jednego zwycięstwa. Taki bilans wyraźnie przemawia na korzyść Barcelony.
Real Betis – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za faworytów sobotniego pojedynku uważają gości, którzy zasiadają na fotelu lidera tabeli ligi hiszpańskiej. Kurs na wygraną Realu Betis wynosi około 4.00, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Real Betis – FC Barcelona, przewidywane składy
|3Diego Llorente
|9Ezequiel Avila
|11Cedric Bakambu
|12Ricardo Rodriguez
|13Adrian
|17Rodrigo Riquelme
|18Nelson Deossa
|20Giovani Lo Celso
|23Junior Firpo
|25Pau Lopez
|40Ángel Ortiz
|41Manu González
|52Pablo Garcia
|9Robert Lewandowski
|15Andreas Christensen
|16Fermin Lopez
|17Marc Casado
|22Marc Bernal
|25Wojciech Szczęsny
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|33Eder Aller
|14Marcus Rashford
Real Betis – FC Barcelona, transmisja meczu
Starcie między Realem Betis a Barceloną w ramach 15. kolejki La Ligi będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także w serwisach streamingowych ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Estadio de La Cartuja już w najbliższą sobotę, 6 grudnia o godzinie 18:30.
*Reklama
