Bayern Monachium – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

Bayern – Sporting: typy bukmacherskie
Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie Sporting Lizbona w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Bawarczycy w poprzedniej serii gier ponieśli pierwszą porażkę w tegorocznych rozgrywkach, kiedy to ulegli Arsenalowi (1:3) na Emirates Stadium. Zespół Vincenta Kompany’ego zajmuje obecnie 3. miejsce w fazie ligowej i tylko katastrofa mogłaby odebrać mu bezpośredni awans do 1/8 finału.
Z kolei portugalski gigant prezentuje się rewelacyjnie w obecnej edycji LM. Drużyna prowadzona od grudnia ubiegłego roku przez Rui Borgesa spisuje się znakomicie i z dorobkiem 10 punktów plasuje się na 8. pozycji. W tym starciu można spodziewać się otwartego futbolu, dlatego moim zdaniem warto rozważyć typ na bramki. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Sporting: ostatnie wyniki
Mistrzowie Niemiec są w świetnej formie. W miniony weekend mistrzowie Niemiec rozbili Stuttgart (5:0), a Harry Kane popisał się hat-trickiem. Wcześniej Bawarczycy awansowali do ćwierćfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad Unionem Berlin (3:2), w Bundeslidze pokonali St. Pauli (3:1), a w Lidze Mistrzów musieli uznać wyższość Arsenalu (1:3). Serię ostatnich meczów uzupełnia efektowne zwycięstwo nad Freiburgiem (6:1).
Sporting również prezentuje bardzo wysoką dyspozycję i pozostaje niepokonany od początku października. W piątek lizbończycy zremisowali w hicie ligi portugalskiej z Benficą (1:1). Wcześniej wysoko pokonali Estrelę (4:0), a dwukrotnie do siatki trafił Kolumbijczyk Luis Suarez. W ostatnich tygodniach portugalski zespół ograł również Club Brugge (3:0) w Lidze Mistrzów, ograł Marinhense (3:0) w Pucharze Portugalii oraz pokonał Santa Clarę (2:1) w rozgrywkach ligowych.
Bayern – Sporting: historia
Piłkarze Bayernu i Sportingu zmierzyli się do tej pory czterokrotnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy ich drogi skrzyżowały się w sezonie 2006/2007 w fazie grupowej. W Lizbonie górą byli Bawarczycy, którzy wygrali (1:0) po golu Bastiana Schweinsteigera, natomiast w Monachium padł bezbramkowy remis.
Kolejna konfrontacja miała miejsce w kampanii 2008/2009 w ramach 1/8 finału i przeszła do historii jako jedno z najbardziej jednostronnych dwumeczów w Champions League. Niemiecki gigant nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Najpierw rozbił Sporting w Portugalii (5:0), a następnie dopełnił dzieła zniszczenia na własnym stadionie, wygrywając (7:0).
Bayern – Sporting: kursy bukmacherskie
Faworytami meczu w Monachium są piłkarze Bayernu. Kursy na wygraną mistrzów Niemiec oscylują w granicach 1.22-1.25. Zwycięstwo Sportingu zostało wycenione na poziomie około 10.50.
Bayern – Sporting: przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|8Leon Goretzka
|11Nicolas Jackson
|20Tom Bischof
|21Hiroki Ito
|22Raphael Guerreiro
|26Sven Ulreich
|36Wisdom Mike
|40Jonas Urbig
|2Matheus Reis
|5Hidemasa Morita
|13Georgios Vagiannidis
|14Giorgi Kochorashvili
|27Alisson Santos
|28Rodrigo Ribeiro
|54Bruno Ramos
|70Salvador Blopa
|72Eduardo Quaresma
|91Ricardo Mangas
Bayern – Sporting: sonda
Kto wygra mecz?
- Bayern Monachium 0%
- Remis 100%
- Sporting Lizbona 0%
1+ Votes
Bayern – Sporting: transmisja meczu
Mecz Bayern Monachium – Sporting w 6. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (9 grudnia) o godzinie 18:45. Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Extra 2 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.