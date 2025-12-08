Bayern Monachium – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

17:32, 8. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Bayern Monachium podejmie Sporting Lizbona w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Mecz na Allianz Arenie odbędzie się we wtorek, 9 grudnia, o godz. 18:45. Mistrzowie Niemiec chcą się zrehabilitować za niedawną porażkę z Arsenalem.

Harry Kane
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Sporting: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie Sporting Lizbona w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Bawarczycy w poprzedniej serii gier ponieśli pierwszą porażkę w tegorocznych rozgrywkach, kiedy to ulegli Arsenalowi (1:3) na Emirates Stadium. Zespół Vincenta Kompany’ego zajmuje obecnie 3. miejsce w fazie ligowej i tylko katastrofa mogłaby odebrać mu bezpośredni awans do 1/8 finału.

Z kolei portugalski gigant prezentuje się rewelacyjnie w obecnej edycji LM. Drużyna prowadzona od grudnia ubiegłego roku przez Rui Borgesa spisuje się znakomicie i z dorobkiem 10 punktów plasuje się na 8. pozycji. W tym starciu można spodziewać się otwartego futbolu, dlatego moim zdaniem warto rozważyć typ na bramki. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.



STS
1.95
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 08.12.2025 16⁚56 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Bayern – Sporting: ostatnie wyniki

Mistrzowie Niemiec są w świetnej formie. W miniony weekend mistrzowie Niemiec rozbili Stuttgart (5:0), a Harry Kane popisał się hat-trickiem. Wcześniej Bawarczycy awansowali do ćwierćfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad Unionem Berlin (3:2), w Bundeslidze pokonali St. Pauli (3:1), a w Lidze Mistrzów musieli uznać wyższość Arsenalu (1:3). Serię ostatnich meczów uzupełnia efektowne zwycięstwo nad Freiburgiem (6:1).

Sporting również prezentuje bardzo wysoką dyspozycję i pozostaje niepokonany od początku października. W piątek lizbończycy zremisowali w hicie ligi portugalskiej z Benficą (1:1). Wcześniej wysoko pokonali Estrelę (4:0), a dwukrotnie do siatki trafił Kolumbijczyk Luis Suarez. W ostatnich tygodniach portugalski zespół ograł również Club Brugge (3:0) w Lidze Mistrzów, ograł Marinhense (3:0) w Pucharze Portugalii oraz pokonał Santa Clarę (2:1) w rozgrywkach ligowych.

Bayern – Sporting: historia

Piłkarze Bayernu i Sportingu zmierzyli się do tej pory czterokrotnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy ich drogi skrzyżowały się w sezonie 2006/2007 w fazie grupowej. W Lizbonie górą byli Bawarczycy, którzy wygrali (1:0) po golu Bastiana Schweinsteigera, natomiast w Monachium padł bezbramkowy remis.

Kolejna konfrontacja miała miejsce w kampanii 2008/2009 w ramach 1/8 finału i przeszła do historii jako jedno z najbardziej jednostronnych dwumeczów w Champions League. Niemiecki gigant nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń. Najpierw rozbił Sporting w Portugalii (5:0), a następnie dopełnił dzieła zniszczenia na własnym stadionie, wygrywając (7:0).

Bayern – Sporting: kursy bukmacherskie

Faworytami meczu w Monachium są piłkarze Bayernu. Kursy na wygraną mistrzów Niemiec oscylują w granicach 1.22-1.25. Zwycięstwo Sportingu zostało wycenione na poziomie około 10.50.

Bayern Monachium
Remis
Sporting CP
1.25
6.25
10.5
1.25
6.60
9.60
1.22
6.70
10.5
1.25
6.70
10.5
Bayern – Sporting: przewidywane składy

Bayern – Sporting: sonda

Kto wygra mecz?

  • Bayern Monachium
  • Remis
  • Sporting Lizbona
  • Bayern Monachium 0%
  • Remis 100%
  • Sporting Lizbona 0%

1+ Votes

Bayern – Sporting: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Sporting w 6. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (9 grudnia) o godzinie 18:45. Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie CANAL+ Extra 2 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

