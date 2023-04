PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Matthijs de Ligt

Bayern Monachium – Manchester City, typy i przewidywania

The Citizens są w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Manchester City tydzień temu na Etihad Stadium wygrał 3:0 z Bayernem Monachium i zapewnił sobie solidną zaliczkę przed spotkaniem na Allianz Arena. Czy ekipę Thomasa Tuchela stać na odwrócenie losów w tej rywalizacji? Piłkarze drużyny Die Roten wciąż wierzą w końcowy sukces, o czym wspomina m.in. Thomas Mueller. Czołowy zawodnik gospodarzy uważa, że wszystko jest możliwe, a najważniejsze będą pierwsze minuty meczu.

Bayern Monachium nie ma nic do stracenia i powinien od pierwszej minuty ruszyć do ataku. Ciężko sobie jednak wyobrazić, żeby Manchester City skończył to starcie bez zdobyczy bramkowej. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Bayern Monachium – Manchester City, ostatnie wyniki

Bawarczycy po wpadce w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Champions League (0:3 z Manchesterem City) nie popisali się także w Bundeslidze zaledwie remisując 1:1 z Hoffenheim. Podopieczni Thomasa Tuchela grają w kratkę – wcześniej wygrali 1:0 z Freiburgiem w lidze, przegrali 1:2 z tym samym Freiburgiem w 1/4 finału Pucharu Niemiec i pokonali Borussię Dortmund 4:2.

Obywatele w tym samym czasie zanotowali… pięć zwycięstw na pięć rozegranych spotkań. Zespół Pepa Guardioli jest fantastycznej formie – oprócz rozprawienia się z Bayernem Monachium (3:0), wygrał również z Leicester City (3:1), Southampton (4:1) oraz Liverpoolem (4:1) w Premier League oraz “zdemolował” Burnley (6:0) w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Czy ten “walec” się zatrzyma?

Bayern Monachium – Manchester City, historia

Przed tygodniem Manchester City pewnie pokonał Bayern Monachium 3:0. Na listę strzelców wpisali się wówczas Rodri, Bernardo Silva oraz Erling Haaland. Cztery poprzednie spotkania pomiędzy tymi drużynami to trzy zwycięstwa The Citizens i jedna wygrana Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – Manchester City, kursy bukmacherskie

Za faworyta środowego meczu uchodzi Manchester City, który "rozjechał" Bayern Monachium w pierwszym spotkaniu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 2.75, a typ na zwycięstwo gości to około 2.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.80.

Bayern Monachium – Manchester City, przewidywane składy

Thomas Tuchel będzie musiał radzić sobie bez Lucasa Hernandeza i Manuela Neuera, którzy nie wybiegną na boisko już do końca sezonu oraz zmagającego się z urazem mięśniowym Paula Wannera. Niepewna jest obecność w składzie Erica Maxima Choupo-Motinga, który dopiero co wznowił treningi. Po stronie drużyny prowadzonej przez Papa Guardiolę niedostępny pozostaje tylko Phil Foden.

Bayern – absencje:

Man City – absencje:

Bayern Monachium – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Man City

Bayern Monachium – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Allianz Arena w środę 19 kwietnia o godzinie 21:00.

