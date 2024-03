IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern – Mainz, typy bukmacherskie

Już w sobotę Bayern Monachium przed własną publicznością zmierzy się z FSV Mainz. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest drużyna gospodarzy, bowiem to wciąż panujący mistrz Niemiec. Natomiast podopieczni Bo Henriksona zajmują obecnie przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. Ja spodziewam się jednostronnej rywalizacji, choć uważam, że obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Bayern – Mainz, ostatnie wyniki

Bayern Monachium prezentuje w nowym roku formę w kratkę. Pięć ostatnich spotkań podopiecznych Thomasa Tuchela zakończyło się dwoma wygranymi (2:1 z Lipskiem i 3:0 z Lazio w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów), jednym remisem (2:2 z Freiburgiem), a także dwoma porażkami (0:1 z Lazio w pierwszym spotkaniu oraz 2:3 z Bochum).

Mainz natomiast nie może pochwalić się lepszym bilansem w pięciu ostatnich spotkaniach. W tym czasie zespół zdołał tylko raz wygrać (1:0 z Augsburgiem), dwukrotnie zremisować (1:1 z Unionem Berlin i 1:1 z Borussią Monchengladbach), a także dwukrotnie ponieść porażkę (1:3 ze Stuttgartem oraz 1:2 z Bayerem Leverkusen).

Bayern – Mainz, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec października. Wówczas w Mainz padł wynik 3:1 dla Bayernu Monachium. Wcześniejsze cztery rywalizacji kończyły się dwoma wygranymi zarówno piłkarzy Bo Henriksona jak i Bawarczyków.

Bayern – Mainz, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrza Niemiec, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.22 – 1.25. Natomiast na zwycięstwo Mainz wynoszą nawet 11.0. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Bayern – Mainz, kto wygra?

Bayern – Mainz, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Bo Henriksen Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład FSV Mainz 05 Bo Henriksen Rezerwowi ▼ 2 Dayot Upamecano 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 15 Eric Dier 17 Bryan Zaragoza 22 Raphael Guerreiro 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel 1 Lasse Rieß 9 Karim Onisiwo 10 Marco Richter 17 Ludovic Ajorque 20 Edimilson Fernandes 21 Danny da Costa 24 Merveille Papela 25 Andreas Hanche-Olsen 39 Tim Müller

Bayern – Mainz, transmisja meczu

Spotkanie Bayernu Monachium z FSV Mainz będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Allianz Arena już w sobotę, 9 marca, o godzinie 15:30.

