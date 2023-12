Bayer Leverkusen – Molde: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2023)

IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Nathan Tella

Bayer Leverkusen Molde

Bayer Leverkusen – Molde, typy i przewidywania

Do Leverkusen przyjedzie zespól rządny rewanżu za przegrane w Norwegii spotkanie pucharowe. Ponadto Molde ma tyle samo punktów, co Karabach, z którym rywalizuje o drugie miejsce. Na ten aspekt nie musi patrzeć mający komplet oczek Bayer. Drużyna Xabiego Alonso postara się o szóste zwycięstwo w Lidze Europy, co moim zdaniem stanie się faktem. Mój typ: wygrana Bayeru.

Bayer Leverkusen – Molde, ostatnie wyniki

Piłkarze Bayeru z trzech ostatnich spotkań wygrali tylko jedno, co jest zaskakujące w przypadku tego zespołu. Ekipa Xabiego Alonso mierzyła się jednak z ligową czołówką. Aptekarze zremisowali ze Stuttgartem i Borussią Dortmund. Wygraną Bayeru zakończył się natomiast mecz z Paderborn w Pucharze Niemiec.

Gracze Molde są w dobrych nastrojach, ponieważ ostatni wygrali oni Puchar Norwegii, w którym pokonali Molde. Tak dobrze nie jest w rozgrywkach ligowych, gdzie Molde ma aż dziesięć punktów mniej od zespołu będącego na trzecim stopniu podium.

Bayer Leverkusen – Molde, historia

Obie ekipy jak dotąd spotkały się tylko raz. W meczu 2. kolejki fazy grupowej tej edycji Ligi Europy Bayer pokonał w Norwegii Molde w stosunku 2:1.

Bayer Leverkusen – Molde, kursy bukmacherskie

Faworytem tego pojedynku jest oczywiście Bayer. Jednak typując wynik należy pamiętać, że Aptekarze mają już zapewniony awans do kolejnej rundy z pierwszego miejsca w grupie, a Molde wciąż walczy o swoje miejsce w Europie na wiosnę. Z tego powodu zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus do 3755+600 zł, w tym cashback w wysokości 3500 zł, bonus od depozytu 200 zł, freebet 35 zł, a także 20 zł bonusu w aplikacji.

Bayer Leverkusen – Molde, kto wygra

Bayer Leverkusen – Molde, przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Molde Erling Moe Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Molde Erling Moe Rezerwowi ▼ 1 Lukas Hradecky 6 Odilon Kossounou 7 Jonas Hofmann 11 Nadiem Amiri 14 Patrik Schick 18 Noah Mbamba 20 Alejandro Grimaldo 23 Adam Hlozek 25 Exequiel Palacios 30 Jeremie Frimpong 34 Granit Xhaka 36 Niklas Lomb 2 Martin Bjørnbak 4 Christian Cappis 5 Eirik Hestad 8 Fredrik Gulbrandsen 10 Eric Kitolano 15 Markus André Kaasa 21 Martin Linnes 25 Anders Hagelskjaer 33 Niklas Ödegard 34 Peder Hoel Lervik 46 Andreas Eikrem Myklebust 50 Gustav Kjølstad Nyheim Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Molde Erling Moe Bayer Leverkusen Xabi Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Molde Erling Moe Rezerwowi ▼ 1 Lukas Hradecky 6 Odilon Kossounou 7 Jonas Hofmann 11 Nadiem Amiri 14 Patrik Schick 18 Noah Mbamba 20 Alejandro Grimaldo 23 Adam Hlozek 25 Exequiel Palacios 30 Jeremie Frimpong 34 Granit Xhaka 36 Niklas Lomb 2 Martin Bjørnbak 4 Christian Cappis 5 Eirik Hestad 8 Fredrik Gulbrandsen 10 Eric Kitolano 15 Markus André Kaasa 21 Martin Linnes 25 Anders Hagelskjaer 33 Niklas Ödegard 34 Peder Hoel Lervik 46 Andreas Eikrem Myklebust 50 Gustav Kjølstad Nyheim

Bayer Leverkusen – Molde, transmisja meczu

Pojedynek Bayeru z Molde nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna jedynie online w aplikacji Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

