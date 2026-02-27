FC Barcelona – Villarreal CF: typy i kursy na mecz La Ligi. To absolutny hit tej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy - naprzeciwko siebie staną ekipy z czołówki tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego potkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 16:15.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Villarreal CF, typy i przewidywania

Przed nami hit 26. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmie Villarreal CF. Zespół Dumy Katalonii z dorobkiem 61 oczek przewodzi tabeli, zaś ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej ma 51 punktów i zajmuje wysokie 3. miejsce w stawce. To bezpośrednie starcie czołowych drużyn ligi hiszpańskiej może mieć ogromne znaczenie w walce o tytuł mistrzowski. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 28 lutego o godzinie 16:15.

W tym meczu stawiam na remis. Uważam, że Villarreal ma argumenty, by urwać punkty Barcelonie. W tym momencie goście są w lepszej formie od gospodarzy. Mój typ: remis.

FC Barcelona – Villarreal CF, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy nie zagrają Gavi, Andreas Christensen, Gerard Martin oraz Frenkie de Jong. Szczególnie nieobecność holenderskiego pomocnika jest dużym osłabieniem. W zespole gości nie należy spodziewać się Logana Costy, Juana Foytha i Pau Cabanesa, a udział w meczu Willy’ego Kambwali oraz Gerarda Moreno stoi pod znakiem zapytania.

FC Barcelona – Villarreal CF, ostatnie wyniki

FC Barcelona w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi zanotowała wygraną 3:0 z Levante i porażkę 1:2 z Gironą. Villarreal prezentuje aktualnie lepszą formę, gdyż w tym czasie odniósł dwa zwycięstwa na ligowym podwórku – 2:1 nad Valencią oraz 1:0 nad wspomnianym już Levante. To potwierdza, że zespół Żółtej Łodzi Podwodnej liczy się w walce o najwyższe cele.

FC Barcelona – Villarreal CF, historia

W bezpośredniej konfrontacji Barcelony z Villarrealem poprzednie pięć spotkań pokazało wyrównany charakter rywalizacji. W tym okresie FC Barcelona wygrała trzy razy, natomiast Villarreal dwukrotnie, przy braku remisów. Mecze te często były otwarte i emocjonujące, a także przynosiły mnóstwo goli, co podkreśla ich intensywność oraz nieprzewidywalność.

FC Barcelona – Villarreal CF, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy znajdują się na samym szczycie tabeli La Ligi. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Villarrealu to mniej więcej 8.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.90. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

FC Barcelona – Villarreal CF, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski

Villarreal: Luiz Junior – Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza – Nicolas Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro – Mikautadze, Perez

FC Barcelona – Villarreal CF, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Villarrealem w ramach 26. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Camp Nou już w nadchodzącą sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 16:15.

