FC Barcelona – RCD Mallorca: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Dumy Katalonii liczy na szóste zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, czyli 7 lutego, o godzinie 16:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona – RCD Mallorca, typy i przewidywania

W 23. kolejce La Ligi będziemy świadkami ciekawego pojedynku – FC Barcelona zmierzy się u siebie z Mallorką. Duma Katalonii przystępuje do tego spotkania jako lider tabeli z dorobkiem 55 punktów. Natomiast Czerwono-Czarni zajmują 14. miejsce i mają na swoim koncie 24 oczka. Starcie zapowiada się interesująco, bo obie drużyny grają o zupełnie inne cele. Początek rywalizacji na Camp Nou już w najbliższą sobotę, 7 lutego o godzinie 16:15.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców wpisze się Lamine Yamal, który zapewne wybiegnie w pierwszym składzie. Hiszpański skrzydłowy jest ostatnio w świetnej dyspozycji i regularnie stwarza zagrożenie pod bramką rywali. Mój typ: Lamine Yamal strzeli gola.

Ernest STS 2.10 Yamal zdobędzie bramkę Odwiedź STS

FC Barcelona – RCD Mallorca, sytuacja kadrowa

Przed meczem FC Barcelona – RCD Mallorca obie drużyny mają problemy kadrowe. W ekipie gospodarzy najpewniej zabraknie Andreasa Christensena, Gaviego, Pedriego oraz Raphinhi, którzy od pewnego czasu zmagają się z kłopotami zdrowotnymi. Po stronie zespołu gości z kolei prawdopodobnie nie zobaczymy Marasha Kumbulli i Takumy Asano.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – RCD Mallorca, ostatnie wyniki

FC Barcelona jest w dobrej formie – w dwóch ostatnich meczach pokonała Albacete Balompie 2:1 w ćwierćfinale Pucharu Króla oraz wygrała 3:1 z Elche CF w La Lidze. RCD Mallorca grała tylko na ligowym podwórku, gdzie rozbiła Sevillę 4:1, ale za to przegrała 0:3 z Atletico Madryt. Zatem w tym momencie z lepszej strony pokazuje się kataloński gigant.

FC Barcelona – RCD Mallorca, historia

Historia bezpośrednich spotkań Barcelony z Mallorką zdecydowanie przemawia na korzyść ekipy Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich meczach zespół Blaugrany wygrał bowiem aż cztery razy, a jedno starcie zakończyło się remisem. Z przywołanego bilansu wynika więc, że drużyna Czerwono-Czarnych w tym okresie nie zdołała odnieść ani jednego zwycięstwa.

FC Barcelona – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy znajdują się na samym szczycie tabeli La Ligi. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 15.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.40. Zarejestruj się u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

FC Barcelona Mallorca Odds are subject to change. Last updated 5 lutego 2026 20:41

FC Barcelona – RCD Mallorca, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Olmo, De Jong, Fermin – Yamal, Torres, Rashford

Mallorca: Roman – Maffeo, Lopez, Valjent, Mojica – Mascarell, Costa – Antonio Sanchez, Darder, Virgili – Muriqi

FC Barcelona – RCD Mallorca, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Mallorki zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Mallorki 0 Votes

FC Barcelona – RCD Mallorca, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Barceloną a Mallorką w ramach 23. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą sobotę, czyli 7 lutego, o godzinie 16:15.

*Reklama Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.