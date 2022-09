PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Elche: typy i kursy na mecz La Ligi. O piąte ligowe zwycięstwo z rzędu powalczy w sobotnie popołudnie FC Barcelona. O przedłużenie strzeleckiej serii starał się będzie także Robert Lewandowski.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Elche 1.14 11.0 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2022 12:55 .

Barcelona – Elche, typy i przewidywania

Każdy inny wynik niż wysoka wygrana Barcelony będzie sensacją. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby scenariusz tego spotkania był inny. Mecz z Elche będzie dla Barcelony okazją do zgarnięcia kolejnego kompletu punktów, a dla Roberta Lewandowskiego szansą na powiększenie swojego dorobku bramkowego. Jesteśmy przekonani, że reprezentant Polski ponownie wpisze się na listę strzelców i to nie raz. Nasz typ: co najmniej 2 gole Lewandowskiego

STS 2.40 co najmniej 2 gole Lewandowskiego Zagraj!

Barcelona – Elche, ostatnie wyniki

FC Barcelona ligowy sezon rozpoczęła od niespodziewanego remisu 0:0 z Rayo Vallecano, ale w kolejnych czterech spotkaniach potwierdziła swoje wysokie aspiracje. Duma Katalonii wygrywała kolejno z Realem Sociedadd (4:1), Realem Valladolid (4:0), Sevillą (3:0) i Cadiz (3:0), nie dając żadnych szans rywalom. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza ma już także sobą rozegrane dwa mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszym z nich efektownie 5:1 pokonał u siebie Viktorię Pilzno, a w drugim, rozegranym w mijającym tygodniu, musiał uznać na wyjeździe wyższość Bayernu Monachium (0:2).

W sobotnie popołudnie Barcelona powinna zapisać na swoje konto kolejne ligowe zwycięstwo. Elche w pięciu dotychczasowych kolejkach zdobyło zaledwie jeden punkt i zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. W ostatnich dwóch spotkaniach straciło aż osiem bramek, co nie wróży jej dobrze przed konfrontacją z ofensywnie nastawioną Dumą Katalonii.

Barcelona – Elche, historia

Sześć ostatnich ligowych pojedynków obu zespołów zakończyło się wygranymi Barcelony. W poprzednim sezonie Duma Katalonii musiała się jednak mocno napracować, aby sięgnąć po komplet punktów, bowiem u siebie wygrała 3:2, natomiast na wyjeździe tylko 2:1. Elche po raz ostatni punkty Barcelonie urwali w maju 2014 roku.

Barcelona – Elche, kursy bukmacherskie

Barcelona do sobotniego spotkania przystąpi w roli murowanego faworyta do zwycięstwa, co widać również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.14, podczas gdy na sensację, którą byłaby wygrana gości można postawić po kursie 19.00.

Barcelona – Elche, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez przed sobotnim meczem jest w komfortowej sytuacji, bowiem ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Można natomiast spodziewać się zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego meczu z Bayernem. Kandydatami do gry od pierwszej minuty są Hector Bellerin, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Ferran Torres czy Ansu Fati. W wyjściowej jedenastce powinniśmy również zobaczyć Roberta Lewandowskiego, który ostatni ligowy mecz rozpoczął na ławce rezerwowych.

W składzie gości z Elche nie zobaczymy natomiast kontuzjowanych Gonzalo Verdu i Gerarda Gumbau. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Omara Mascarella.

Barcelona: Ter Stegen – Bellerin, Araujo, Kounde, Balde – De Jong, Busquets, Pedri – F. Torres, Lewandowski, Dembele

Elche: Badia – Lirola, Roco, Bigas, Mercau – Collado, Fidel – Quina, Ponce, Milla – Boye

Barcelona – Elche, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie na Camp Nou, rozpocznie się o godzinie 16:15. Pojedynek Barcelony z Elche będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na internetowej stronie STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Mecz w telewizji będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sport 1. Teraz możesz uzyskać dostęp do tego kanału korzystając z atrakcyjnej promocji CANAL+ online. Decydując się na 6-miesięczny dostęp do pakietu w skład którego wchodzą wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium 1, zaoszczędzimy 96 zł. Zamiast standardowej ceny 384 zł zapłacimy 288 zł. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.