QSP / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono i Kylian Mbappe

Atletico Madryt – Real Madryt, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami derbów Madrytu w ramach 7. kolejki La Ligi – Atletico zmierzy się na własnym stadionie z Realem. Ekipa Królewskich przystępuje do tego prestiżowego starcia w znakomitym nastroju – ma na koncie komplet 18 punktów i przewodzi tabeli. Z kolei ich rywale zza miedzy radzą sobie znacznie słabiej – zgromadzili dotąd 9 oczek, zajmując dopiero 8. miejsce w stawce. Zatem faworyt jest jasny, aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy, że derbowe spotkania rządzą się swoimi prawami. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższą sobotę, 27 września o godzinie 16:15.

Real może pokonać Atletico, za czym przemawia kilka argumentów. W tym sezonie podopieczni Xabiego Alonso są w doskonałej formie i nie zaznali jeszcze smaku porażki, co świadczy o ich wysokiej skuteczności oraz stabilnej dyspozycji. Dodatkowo wicemistrzowie La Ligi dysponują szerszą i bardziej doświadczoną kadrą. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.

Atletico Madryt – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed derbami Madrytu nie jest idealna dla obu drużyn. Atletico będzie musiało radzić sobie bez Jose Marii Gimeneza, co osłabia defensywę, a także bez Thiago Almady, który mógłby wnieść dużo jakości w ofensywie. Real Madryt również przystąpi do spotkania w niepełnym składzie – z gry wypadli Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy i Antonio Rudiger. To zmusza Xabiego Alonso do rotacji w linii obrony. Spore braki personalne po obu stronach mogą mieć wpływ na przebieg tego prestiżowego starcia.

Atletico Madryt – Real Madryt, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w ostatnich dwóch kolejkach La Ligi zanotowało mieszane wyniki – najpierw zremisowało 1:1 z Mallorką, a następnie po zaciętym boju pokonało Rayo Vallecano 3:2. Z kolei Real Madryt może pochwalić się kompletem punktów. Ekipa Xabiego Alonso pewnie wygrała 2:0 z Espanyolem Barcelona, zaś później efektownie ograła Levante 4:1, pokazując wysoką skuteczność i stabilną formę. Oba zespoły do nadchodzącego starcia przystępują więc w nieco odmiennych nastrojach.

Atletico Madryt – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Atletico Madryt z Realem Madryt w ostatnich latach pokazuje, jak wyrównane są derby stolicy Hiszpanii. W pięciu poprzednich spotkaniach oba zespoły podzieliły się zwycięstwami – raz górą była drużyna Los Rojiblancos, raz triumfowała ekipa Los Blancos, a aż trzy mecze zakończyły się remisami. Taki bilans potwierdza, że gdy Atletico mierzy się z Realem, to zawsze jesteśmy świadkami niezwykle zaciętych starć, w których trudno wskazać jednoznacznego faworyta.

Atletico Madryt – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniej potyczki są goście, którzy niemal od początku sezonu zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 3.15, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Atletico Madryt – Real Madryt, przewidywane składy

Atletico: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko – Simeone, Koke, Barrios, Gallagher – Alvarez, Sorloth

Real: Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni – Mastantuono, Guler, Vinicius – Mbappe

Atletico Madryt – Real Madryt, kto wygra?

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt – Real Madryt w ramach 7. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online i na specjalnej platformie STS TV. Początek hitowej rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższą sobotę, 27 września o godzinie 16:15.

