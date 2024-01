Atletico Madryt – Valencia: typy i kursy na mecz La Ligi. To bez wątpienia jedno z najciekawszych starć 22. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Metropolitano Stadium już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Koke i Antoine Griezmann

Atletico Madryt – Valencia, typy i przewidywania

Jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 22. kolejki La Ligi będzie rywalizacja na Metropolitano Stadium, gdzie tamtejsze Atletico Madryt podejmie Valencię. Klub ze stolicy Hiszpanii przed tą serią gier zajmuje czwarte miejsce w tabeli, natomiast Nietoperze plasują się na siódmej lokacie. Przed nami więc starcie na szczycie, który pod koniec sezonu może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o awans do europejskich pucharów.

Antoine Griezmann w obecnej kampanii jest w znakomitej dyspozycji. Czy w niedzielę poprawi swój dorobek strzelecki? Mój typ: gol Antoine’a Griezmanna.

Atletico Madryt – Valencia, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Połowa kwietnia 2024 Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Połowa kwietnia 2024

Valencia CF Zawodnik Powrót André Almeida Kontuzja pleców Niepewny Sergi Canos Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Mouctar Diakhaby Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Selim Amallah Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Valencia CF Zawodnik Powrót André Almeida Kontuzja pleców Niepewny Sergi Canos Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Mouctar Diakhaby Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Selim Amallah Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Atletico Madryt – Valencia, ostatnie wyniki

Podopieczni Diego Simeone są w świetnej formie. Atletico Madryt pokonało Sevillę 1:0 i awansowało do półfinału Pucharu Króla, a w La Lidze ostatnio wygrało 1:0 z Granadą. Valencia odpadła z Copa del Rey po porażce 1:3 z Celtą Vigo, z kolei na ligowym podwórku poradziła sobie z Athletikiem Bilbao (1:0).

Atletico Madryt – Valencia, historia

Bezpośrednia rywalizacja wypada na korzyść Los Colchoneros, choć w ostatnim meczu obu ekip triumfowali Los Ches. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to trzy zwycięstwa Atletico Madryt, jeden triumf Valencii i jeden remis.

Atletico Madryt – Valencia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Valencii to mniej więcej 6.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod: GOAL.

Atletico Madryt – Valencia, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Rezerwowi ▼ 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 5 Rodrigo De Paul 6 Koke 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 23 Reinildo Mandava 28 Marco Moreno 31 Antonio Gomis 1 Jaume Doménech 8 Javi Guerra 12 Thierry Correia 13 Cristian Rivero 15 Cenk Özkacar 17 Roman Yaremchuk 21 Jesús Vázquez 27 Pablo Gozálbez 34 Yarek Gasiorowski 47 David Otorbi Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Valencia CF Ruben Baraja Rezerwowi ▼ 2 José Giménez 4 Çağlar Söyüncü 5 Rodrigo De Paul 6 Koke 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 23 Reinildo Mandava 28 Marco Moreno 31 Antonio Gomis 1 Jaume Doménech 8 Javi Guerra 12 Thierry Correia 13 Cristian Rivero 15 Cenk Özkacar 17 Roman Yaremchuk 21 Jesús Vázquez 27 Pablo Gozálbez 34 Yarek Gasiorowski 47 David Otorbi

Atletico Madryt – Valencia, kto wygra?

Atletico Madryt – Valencia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Metropolitano Stadium już w najbliższą niedzielę, 28 stycznia o godzinie 21:00.

