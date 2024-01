Atletico Madryt – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2024)

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Piłkarze Atletico

Atletico Madryt – Sevilla, typy i przewidywania

Sevilla jest bez formy, co potwierdziła wysoka porażka ligowa w ostatnim meczu na boisku Girony (1:5). Nic więc dziwnego, że podopieczni Quique Sancheza Floresa nie są faworytami tej rywalizacji. Inny wynik niż awans Los Rojiblancos byłby z pewnością niespodzianką. Naszym zdaniem oba zespoły zdobędą jednak po przynajmniej jednym golu.

Atletico Madryt – Sevilla, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt Zawodnik Powrót Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Cesar Azpilicueta Uraz łąkotki Połowa kwietnia 2024 Reinildo Mandava away-on-international-duty After suspension

Sevilla FC Zawodnik Powrót Marcos Acuna Uraz uda Początek lutego 2024 Dodi Lukebakio Kontuzja kolana Początek lutego 2024 Nemanja Gudelj Kontuzja kolana Połowa lutego 2024 Kike Salas Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Youssef En-Nesyri away-on-international-duty After suspension Marcos Acuña red-card-(2nd-yellow) After suspension

Atletico Madryt – Sevilla, ostatnie wyniki

Atletico to czwarta drużyna tabeli La Liga. Fatalnie w tym sezonie radzi sobie Sevilla, która znajduje się na 17. lokacie, tuż nad strefą spadkową.

Gospodarze podejdą do tego meczu uskrzydleni wygraną w Pucharze Króla nad Realem Madryt. Jeśli chodzi o rozgrywki La Liga, Atletico radziło sobie ostatnio ze zmiennym szczęściem. Poprzednie pięć meczów przyniosło bowiem im dwie porażki, remis i zaledwie dwie wygrane. Warto jednak odnotować, że Atletico nie zwykło zawodzić na własnym boisku, gdzie nie przegrało od stycznia 2023 roku.

Sevilla rozgrywa słaby sezon, a w czterech poprzednich meczach La Liga nie zdobyła nawet punktu. Szczególnie bolesna była ostatnia porażka na boisku Girony (1:5).

Atletico Madryt – Sevilla, historia

Będzie to drugie starcie tych zespołów w tym sezonie. W grudniu ekipy te spotkały się także w stolicy Hiszpanii. Atletico wygrało ligowy mecz 1:0. Autorem jedynego gola był w Marcos Llorente. Sevilla niezbyt dobrze radzi sobie w Madrycie. Andaluzyjczycy po raz ostatni ograli los Rojiblancos na wyjeździe w 2018 roku w Pucharze Króla. Warto wspomnieć o wyniku z marca 2023 roku. Ekipa Simeone rozbiła wówczas Sevillę w lidze 6:1.

Atletico Madryt – Sevilla, kursy bukmacherskie

Czwartkowy mecz ma wyraźnego faworyta i jest nim ekipa gospodarzy. Kurs na wygraną Atletico wynosi około 1.52. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic: GOALPL.

Atletico Madryt – Sevilla, przewidywane składy

Atletico: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Koke, De Paul, Saul, Lino; Morata, Griezmann

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Marcao, Ramos, Pedrosa; Jordan, Sow, Rakitic; Lamela, Romero, Ocampos

Atletico Madryt – Sevilla, kto wygra?

Atletico Madryt – Sevilla, transmisja meczu

Mecz Atletico – Sevilla zostanie rozegrany w czwartek 25 stycznia o 21:00 czasu polskiego. Spotkanie to będzie transmitowane na żywo na antenie TVP Sport i w serwisie online TVP Sport.

