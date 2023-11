IMAGO Na zdjęciu: Jan Oblak

Atletico Madryt Celtic Glasgow

Atletico Madryt – Celtic FC, typy i przewidywania

Jeszcze jakiś czas temu trudno było zakładać, że Celtic pozbawi Atletico kompletu punktów. Tymczasem Szkoci byli w stanie zremisować z gigantem La Ligi. Ekipa z Madrytu od tego momentu zdążyła jeszcze przegrać na krajowym podwórku. Stąd przyjezdni mają argumenty, aby myśleć o powrocie do Szkocji z choćby minimalnym dorobkiem punktowym. Mój typ: remis.

Atletico Madryt – Celtic FC, ostatnie wyniki

Miniona kolejka nie była udana dla Atletico. Serię zwycięstw drużyny Diego Simeone przerwało Las Palmas, które niespodziewanie zwyciężyło 2:1. Wobec tego ekipa z Madrytu nie zdołała awansować na podium La Ligi. Na krajowym podwórku równych sobie nie ma Celtic, który pewnie przewodzi ligowej stawce w Szkocji. Piłkarze z Glasgow tylko dwa razy nie zdołali sięgnąć po pełną pulę. Po raz ostatni stało się to w końcówce października przeciwko Hibernian (0:0).

Atletico Madryt – Celtic FC, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Wówczas na obiekcie w Glasgow doszło do podziału punktów. Celtic zremisował z Atletico 2:2.

Atletico Madryt – Celtic FC, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Atletico wynosi około 1.31, a typ na zwycięstwo Celtiku to mniej więcej 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Atletico Madryt – Celtic FC, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Rezerwowi ▼ 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 24 Pablo Barrios 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 4 Gustaf Lagerbielke 6 Nathaniel Phillips 13 Hyun-jun Yang 15 Odin Thiago Holm 17 Maik Nawrocki 19 Hyeon-gyu Oh 24 Tomoki Iwata 28 Paulo Bernardo 29 Scott Bain 49 James Forrest 56 Tony Ralston 90 Michael Johnston Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Celtic Glasgow Brendan Rodgers Rezerwowi ▼ 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 10 Ángel Correa 24 Pablo Barrios 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 4 Gustaf Lagerbielke 6 Nathaniel Phillips 13 Hyun-jun Yang 15 Odin Thiago Holm 17 Maik Nawrocki 19 Hyeon-gyu Oh 24 Tomoki Iwata 28 Paulo Bernardo 29 Scott Bain 49 James Forrest 56 Tony Ralston 90 Michael Johnston

Atletico Madryt – Celtic FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Atletico 100% Remis 0% Wygrana Celtiku 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Atletico

Remis

Wygrana Celtiku

Atletico Madryt – Celtic FC, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu już w najbliższy wtorek, 7 listopada o godzinie 21:00.

