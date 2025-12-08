Atalanta Bergamo – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

Atalanta Bergamo - Chelsea: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Atalanta – Chelsea, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do wielu interesujących spotkań w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji Chelsea, która zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Rywalizacje angielsko-włoskie w europejskich pucharach zawsze budzą spore emocje. Nie inaczej powinno być tym razem. Zarówno londyńczycy jak i drużyna obecnie prowadzona przez Raffaele Palladino są daleko z formą, więc zbliżający się mecz będzie dobrą okazją, aby znaleźć się na odpowiednich torach.

Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu lepsza okaże się drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę. Mój typ: wygrana Chelsea

Kacper STS 2.15 wygrana Chelsea Zagraj!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta – Chelsea, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo ma problem z ustabilizowaniem formy. La Dea w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów, 2:0 z Fiorentiną oraz 4:0 z Genoą w Pucharze Włoch), ale też poniosła dwie porażki (1:3 z SSC Napoli i 1:3 z Hellasem Verona).

Chelsea również nie błyszczy formą. Podopieczni Enzo Mareski w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Burnley i 3:0 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów), zanotowali dwa remisy (1:1 z Arsenalem oraz 0:0 z Bournemouth), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Leeds United).

Atalanta – Chelsea, historia

Wtorkowa rywalizacja będzie pierwszym meczem tych drużyn w historii. Dotychczas Atalanta Bergamo i Chelsea nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Atalanta – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.25.

Atalanta Chelsea Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 25 listopada 2025 21:44

Atalanta – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atalanty

remisem

wygraną Chelsea wygraną Atalanty

remisem

wygraną Chelsea 0 Votes

Atalanta – Chelsea, przewidywane składy

Atalanta Raffaele Palladino Chelsea Enzo Maresca Atalanta Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 29 Carnesecchi 19 Djimsiti 4 Hien 23 Kolasinac 16 Bellanova 8 Pasalic 15 Roon 59 Zalewski 17 Ketelaere 11 Lookman 9 Scamacca 20 Pedro 49 Garnacho 10 Palmer 41 Estevao 25 Caicedo 8 Fernandez 3 Cucurella 23 Chalobah 4 Adarabioyo 24 James 1 Sanchez 29 Carnesecchi 19 Djimsiti 4 Hien 23 Kolasinac 16 Bellanova 8 Pasalic 15 Roon 59 Zalewski 17 Ketelaere 11 Lookman 9 Scamacca 20 Pedro 49 Garnacho 10 Palmer 41 Estevao 25 Caicedo 8 Fernandez 3 Cucurella 23 Chalobah 4 Adarabioyo 24 James 1 Sanchez 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 3 Odilon Kossounou 6 Yunus Musah 10 Lazar Samardzić 13 Ederson José 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 44 Marco Brescianini 47 Lorenzo Bernasconi 57 Marco Sportiello 69 Honest Ahanor 70 Daniel Maldini 77 Davide Zappacosta 90 Nikola Krstovic 5 Benoît Badiashile 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 27 Malo Gusto 32 Tyrique George 34 Josh Acheampong 38 Marc Guiu 29 Wesley Fofana 7 Pedro Neto

Atalanta – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.