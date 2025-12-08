Atalanta Bergamo – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

17:57, 8. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Atalanta Bergamo - Chelsea: typy i kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Gewiss Stadium już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

Marc Cucurella
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Atalanta – Chelsea, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do wielu interesujących spotkań w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji Chelsea, która zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Rywalizacje angielsko-włoskie w europejskich pucharach zawsze budzą spore emocje. Nie inaczej powinno być tym razem. Zarówno londyńczycy jak i drużyna obecnie prowadzona przez Raffaele Palladino są daleko z formą, więc zbliżający się mecz będzie dobrą okazją, aby znaleźć się na odpowiednich torach.

Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu lepsza okaże się drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę. Mój typ: wygrana Chelsea

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
2.15
wygrana Chelsea
Zagraj!
*Kursy z 08.12.2025 17⁚46 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Atalanta – Chelsea, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo ma problem z ustabilizowaniem formy. La Dea w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów, 2:0 z Fiorentiną oraz 4:0 z Genoą w Pucharze Włoch), ale też poniosła dwie porażki (1:3 z SSC Napoli i 1:3 z Hellasem Verona).

Chelsea również nie błyszczy formą. Podopieczni Enzo Mareski w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Burnley i 3:0 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów), zanotowali dwa remisy (1:1 z Arsenalem oraz 0:0 z Bournemouth), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Leeds United).

Atalanta – Chelsea, historia

Wtorkowa rywalizacja będzie pierwszym meczem tych drużyn w historii. Dotychczas Atalanta Bergamo i Chelsea nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Atalanta – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.25.

Atalanta
Chelsea
Atalanta – Chelsea, przewidywane składy

Atalanta – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie Atalanta Bergamo – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

