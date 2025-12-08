Atalanta Bergamo – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

Atalanta – Chelsea, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór dojdzie do wielu interesujących spotkań w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji Chelsea, która zmierzy się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. Rywalizacje angielsko-włoskie w europejskich pucharach zawsze budzą spore emocje. Nie inaczej powinno być tym razem. Zarówno londyńczycy jak i drużyna obecnie prowadzona przez Raffaele Palladino są daleko z formą, więc zbliżający się mecz będzie dobrą okazją, aby znaleźć się na odpowiednich torach.
Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu lepsza okaże się drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę. Mój typ: wygrana Chelsea
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Atalanta – Chelsea, ostatnie wyniki
Atalanta Bergamo ma problem z ustabilizowaniem formy. La Dea w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów, 2:0 z Fiorentiną oraz 4:0 z Genoą w Pucharze Włoch), ale też poniosła dwie porażki (1:3 z SSC Napoli i 1:3 z Hellasem Verona).
Chelsea również nie błyszczy formą. Podopieczni Enzo Mareski w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Burnley i 3:0 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów), zanotowali dwa remisy (1:1 z Arsenalem oraz 0:0 z Bournemouth), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Leeds United).
Atalanta – Chelsea, historia
Wtorkowa rywalizacja będzie pierwszym meczem tych drużyn w historii. Dotychczas Atalanta Bergamo i Chelsea nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic.
Atalanta – Chelsea, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo natomiast sięga nawet 3.25.
Atalanta – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Atalanty
- remisem
- wygraną Chelsea
0 Votes
Atalanta – Chelsea, przewidywane składy
|3Odilon Kossounou
|6Yunus Musah
|10Lazar Samardzić
|13Ederson José
|31Francesco Rossi
|42Giorgio Scalvini
|44Marco Brescianini
|47Lorenzo Bernasconi
|57Marco Sportiello
|69Honest Ahanor
|70Daniel Maldini
|77Davide Zappacosta
|90Nikola Krstovic
|5Benoît Badiashile
|11Jamie Bynoe-Gittens
|12Filip Jörgensen
|17Andrey Santos
|27Malo Gusto
|32Tyrique George
|34Josh Acheampong
|38Marc Guiu
|29Wesley Fofana
|7Pedro Neto
Atalanta – Chelsea, transmisja meczu
Spotkanie Atalanta Bergamo – Chelsea obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.