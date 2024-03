Atalanta - Sporting: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy Atalanta zremisowała na wyjeździe ze Sportingiem 1:1. Mimo, iż forma La Dei nie zachwyca w ostatnich tygodniach to jest faworytem do awansu. Początek spotkania o godzinie 21:00.

IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Atalanta – Sporting, typy i przewidywania

Atalanta być może nie przeżywa teraz swojego najlepszego okresu, ale i tak jest faworytem do awansu. La Dea pod kątem czysto piłkarskim wydaje się lepszym zespołem od Sportingu. Podopieczni Gasperiniego udowodnili to już w fazie grupowej i mają zamiar zrobić to ponownie. Atalanta przywiązuje dużą wagę do rywalizacji w Lidze Europy, dlatego w niedawnym meczu ligowym z Juventusem trener dokonał kilku roszad w składzie. Możemy być pewni, że do czwartkowego rewanżu Włosi podejdą mocno zmotywowani. Mój typ: zwycięstwo Atalanty – TAK.

Atalanta – Sporting, sytuacja kadrowa

Atalanta – Sporting, ostatnie wyniki

Atalanta złapała mały spadek formy i notuje serię pięciu meczów bez zwycięstwa, na co składają się trzy remisy i dwie porażki. La Dea w tym okresie remisowała z Milanem, Juventusem i Sportingiem, a także przegrała z Interem i Bolonią. Zdecydowanie lepszy bilans ma Sporting, który w ostatnich pięciu spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa i dwukrotnie remisował. Portugalczycy są niepokonani od 23 stycznia i pojedynku z Bragą.

Atalanta – Sporting, historia

W ostatnim meczu obu drużyn rozegranym przed tygodniem Atalanta zremisowała w Lizbonie 1:1. Co ciekawe, oba zespoły spotkały się również w fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Europy. Wtedy w Lizbonie również padł wynik 1:1, natomiast w Bergamo wygrała Atalanta 2:1.

Atalanta – Sporting, kursy bukmacherskie

Atalanta – Sporting, kto awansuje

Atalanta – Sporting, przewidywane składy

Atalanta – Sporting, transmisja meczu

Starcie Atalanty ze Sportingiem nie będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny wyłącznie online na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska należy wykupić miesięczną subskrypcję. Początek widowiska o godzinie 21:00.

