Aston Villa – Zrinjski Mostar: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa Zrinjski Mostar Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 21:15 .

Aston Villa – Zrinjski Mostar, typy i przewidywania

W czwartej zagrają ze sobą lider i ostatni zespół tabeli grupy E w Lidze Konferencji. Sensacyjnie to Zrinjski przystąpi do meczu jako najlepsza ekipa tej grupy. Aston Villa jest na samym dole, ale sądzimy, że taki stan rzeczy zmieni się po drugiej kolejce. Anglicy to wciąż jeden z faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach i w końcu zacznie punktować.

Superbet 1,12 Wygrana Aston Villi Przejdź do Superbet

Aston Villa – Zrinjski Mostar, ostatnie wyniki

Na podstawie ostatnich meczów widać, że Aston Villa jest bezbłędna w Premier League, gdzie zaczęła wygrywać regularnie. Ekipa z Birmingham przegrywa jednak w pucharach, co skutkowało odpadnięciem z Pucharu Ligi oraz brakiem punktów w pierwszej kolejce Ligi Konferencji. Serię trzech wygranych z rzędu na krajowym podwórku ma Zrinjski, który jest na czwartym miejscu ligi bośniackiej, z bilansem pięć triumfów i dwie przegrane.

Aston Villa – Zrinjski Mostar, historia

Zrinjski nigdy wcześniej nie rywalizował z Aston Villą. Będzie to pierwsze starcie tych zespołów.

Aston Villa – Zrinjski Mostar, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Aston Villa. Typy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,12. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Aston Villa – Zrinjski Mostar, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Villi 0% Remis 0% Wygrana Zrinjskiego 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Aston Villi

Remis

Wygrana Zrinjskiego

Aston Villa – Zrinjski Mostar, przewidywane składy

Brak danych. Brak danych.

Aston Villa – Zrinjski Mostar, transmisja meczu

Mecz Aston Villa kontra Zrinjski nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.