AS Roma - Brighton, typy na mecz 1/8 finału Ligi Europy. Rzymianie mają przed sobą poważnego rywala w postaci ekipy z Premier League, która debiutuje w tych rozgrywkach, a mimo to jest jednym z faworytów do ich wygrania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Buzzi Na zdjęciu: AS Roma

AS Roma Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2024 19:14 .

AS Roma – Brighton, typy i przewidywania

To bez wątpienia jedna z najciekawszych rywalizacji w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Na papierze faworytem jest AS Roma, która ma w swoich szeregach piłkarzy z najwyższej półki, takich jak Romelu Lukaku czy Paulo Dybala. Brighton to jednak ekipa, która potrafi postawić się drużynie teoretycznie mocniejszej, co na co dzień pokazuje w Premier League. Z uwagi na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, Mewy zaczynają rywalizację w fazie pucharowej dopiero w czwartek, zaś rzymianie mają już za sobą emocjonujący dwumecz z Feyenoordem. W tej rywalizacji można spodziewać się bardzo zaciętych pojedynków. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Betclic 1.63 Obie drużyny strzelą Zagraj!

AS Roma – Brighton, ostatnie wyniki

Po zwolnieniu Jose Mourinho AS Roma wyraźnie odżyła, co ma swoje odzwierciedlenie w rezultatach. W minionej kolejce Serie A rzymianie rozgromili na wyjeździe Monzę 4-1, a wcześniej po trudnym boju pokonali Torino 3-2. Po rzutach karnych wyeliminowali także z Ligi Europy Feyenoord. Oba mecze zakończyły się remisami 1-1, więc o awansie musiały zadecydować jedenastki.

Brighton notuje w tym sezonie bardzo skrajne rezultaty. Świetne mecze przeplata fatalnymi, do czego doszło również niedawno. Kilka dni temu Mewy po bardzo słabej grze przegrały z Fulham 0-3. Wcześniej uznały również wyższość Wolverhampton w Pucharze Anglii (0-1).

AS Roma – Brighton, historia

To pierwsze starcie między tymi drużynami w historii.

AS Roma – Brighton, kursy bukmacherskie

Czwartkowe spotkanie ma swojego faworyta w postaci AS Romy. Tak przynajmniej uważają bukmacherzy, którzy dają gospodarzom większe szanse na triumf. Kurs na wygraną rzymian wynosi około 2.15. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brighton jest to nawet 3.25. Kurs na remis waha się między 3.45 a 3.65. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 200 zł w Betclic.

AS Roma – Brighton, przewidywane składy

AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 1 Rui Patricio 5 Evan NDicka 6 Chris Smalling 17 Sardar Azmoun 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 35 Tommaso Baldanzi 37 Leonardo Spinazzola 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 3 Igor 4 Adam Webster 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 19 Valentín Barco 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 28 Evan Ferguson 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman

AS Roma – Brighton, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Romy 25% Remis 0% Wygrana Brighton 75% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Romy

Remis

Wygrana Brighton

AS Roma – Brighton, transmisja

Czwartkowy mecz 1/8 finału Ligi Europy między AS Romą a Brighton rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.