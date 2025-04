Arsenal – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2025)

Arsenal - Real Madryt to pierwszy mecz w ramach ćwierćfinałów Ligi Mistrzów z udziałem obu ekip. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Przedstawiamy typy i kursy.

Arsenal – Real Madryt, typy bukmacherskie

Arsenal od wielu lat marzy o triumfie w Lidze Mistrzów. Real Madryt to z kolei ekipa, która ma najwięcej triumfów w historii tych rozgrywek. We wtorkowy wieczór obie ekipy zmierzą się ze sobą w starciu, którego stawką będzie walka o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

Arsenal do potyczki podejdzie po zdemolowaniu w poprzedniej rundzie PSV Eindhoven. Przedstawiciel ligi holenderskiej w dwumeczu z ekipą z Londynu stracił dziewięć bramek. Londyńczycy finalnie po raz drugi z rzędu znaleźli się w 1/4 finału elitarnych rozgrywek.

Real Madryt miał trudniejszą przeprawę w derbach z Atletico Madryt. Królewscy przepustkę do gry w ćwierćfinale wywalczyli dopiero po zwycięstwie w konkursie jedenastek, które miały wyjątkowy przebieg.

Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego wygrał dziewięć z ostatnich 15 spotkań. Można zatem rozważyć scenariusz z wygraną ekipy z Madrytu. Mój typ: wygrana Realu.

Arsenal – Real Madryt, ostatnie wyniki

Podopieczni Mikela Artety podejdą do wtorkowej rywalizacji, będąc od siedmiu spotkań bez porażki. W trakcie minionego weekendu Arsenal zremisował z kolei z Evertonem (1:1).

Tymczasem w roli gospodarza londyńczycy są bez porażki od trzech spotkań. W tym czasie pokonali Chelsea (1:0) oraz Fulham (2:1). Z kolei w starciu z PSV miał miejsce remis (2:2).

Z kolei drużyna Carlo Ancelottiego ostatnio jest w lekkim dołku. Real ma za sobą porażkę z Valencią (1:2). Wcześniej natomiast madrycki zespół miał ciężary w rewanżowym starciu Pucharu Króla z Realem Sociedad. Finalnie jednak awansował do finału rozgrywek.

Na wyjeździe w swoim ostatnim spotkaniu Realu wygrał z Villarreal (2:1). Mecz miał jednak miejsce jakiś czas temu, bo 15 marca.

Arsenal – Real Madryt, historia

Obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od lipca 2019 roku. Wówczas mierzyły się ze sobą w ramach ICC i lepszy był Real (3:2). Wcześniej natomiast drużyny grały ze sobą w 2008 roku w ramach Emirates Cup. W tym starciu górą był Arsenal (1:0). Z kolei w Lidze Mistrzów do dwumeczu z udziałem drużyn dojdzie po raz pierwszy od 2006 roku. W bezpośredniej rywalizacji ostatecznie lepszy okazał się przedstawiciel Premier League, który u siebie bezbramkową zremisował z Królewskimi. Tymczasem na arenie w Madrycie skromnie Kanonierzy wygrali jednym golem (1:0).

Arsenal – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Arsenalu kształtuje się na poziomie 2.35. Remis oszacowano na 3.10 i podobnie wygląda opcja na ewentualne zwycięstwo Realu Madryt.

Arsenal Real Madryt 2.35 3.10 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2025 13:08 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arsenal – Real Madryt, przewidywane składy

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji osłabione. Arsenal nie będzie mógł liczyć na takich graczy jak: Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz czy Gabriel Magalhaes oraz Riccardo Calafiori. Ponadto zawieszeni jest Raheem Sterling. Real z kolei nie może liczyć na takich zawodników jak: Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eder Militao oraz Dani Ceballos. Poza grą jest też Aurelien Tchouameni.

Arsenal – Real Madryt, przewidywane składy

Arsenal – Real Madryt, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Arsenalu

wygraną Realu

remisem wygraną Arsenalu 53%

wygraną Realu 27%

remisem 20% 15+ Votes

Arsenal – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Arsenal – Real Madryt będzie emitowana na antenie CANAL+ Extra 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

