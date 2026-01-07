Arsenal FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2026)

20:30, 7. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl
Declan Rice
PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – Liverpool: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League na hit kolejki przyjdzie nam czekać aż do czwartku. Wtedy to zmierzą się aktualny lider rozgrywek Arsenal oraz broniący tytułu mistrzowskiego Liverpool. Drużyny te dzieli w tabeli aż 14 punktów. To sprawia, że drużyna gości nie myśli już raczej o obronie tytułu. Delikatnie zmienić to mogłaby wygrana na Emirates Stadium w najbliższym szlagierze. Kanonierzy pokonując The Reds pozbyliby się mocnego rywala w walce o wygranie rozgrywek. Czy im się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą.

STS
1,82
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 06.01.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Arsenal – Liverpool: ostatnie wyniki

Arsenal wygrał w tym sezonie Premier League już 15 meczów. W ostatnim czasie Kanonierzy mieli trochę problemów z pokonywaniem przeciwników, ale i tak to oni sięgali ostatecznie po trzy punkty. Niedawno londyńczycy ograli 3:2 Bournemouth, a wcześniej 3:1 Aston Villę. To właśnie z tym przeciwnikiem potknęli się po raz ostatni (6 grudnia i porażka 1:2).

Jeszcze dłuższą serię bez porażki szczycić może się Liverpool, który swój potężny kryzys zostawił już w dalekich odmętach pamięci. The Reds po raz ostatni musieli uznać wyższość rywala 26 listopada w konfrontacji z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. Zawodnicy Arne Slota od tego momentu wygrali pięć meczów, a zremisowali cztery, w tym niedawno z Leeds United i Fulham.

Arsenal – Liverpool: historia

Mecze bezpośrednie tych drużyn są od pewnego czasu niezwykle wyrównane, co potwierdzają wyniki spotkań. W zeszłym sezonie żadna z drużyn nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Dwukrotnie padł bowiem remis 2:2. Sztuka ta udała się dopiero w bieżącej kampanii drużynie Arne Slota. Jego Liverpool pokonał Arsenal Mikela Artety, ale tylko 1:0.

Arsenal – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal wywiąże się z roli faworyta w czwartkowym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.65. Zdarzenie zakładające wygraną Liverpoolu można zagrać po kursie 4.90. Remis wyceniono zaś kursem 3.90

Arsenal
Remis
Liverpool FC
1.65
3.90
4.90
1.58
4.15
5.65
1.60
4.10
5.00
1.52
4.10
5.25
1.65
4.15
5.65
Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 20:32

Arsenal – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Arsenalu
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Arsenalu 0%
  • Remis 50%
  • Wygrana Liverpoolu 50%

4+ Votes

Arsenal – Liverpool: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo

Arsenal – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Liverpool odbędzie się w czwartek (8 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

