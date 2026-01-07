Arsenal FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – Liverpool: typy bukmacherskie

W 21. kolejce Premier League na hit kolejki przyjdzie nam czekać aż do czwartku. Wtedy to zmierzą się aktualny lider rozgrywek Arsenal oraz broniący tytułu mistrzowskiego Liverpool. Drużyny te dzieli w tabeli aż 14 punktów. To sprawia, że drużyna gości nie myśli już raczej o obronie tytułu. Delikatnie zmienić to mogłaby wygrana na Emirates Stadium w najbliższym szlagierze. Kanonierzy pokonując The Reds pozbyliby się mocnego rywala w walce o wygranie rozgrywek. Czy im się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,82 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Arsenal – Liverpool: ostatnie wyniki

Arsenal wygrał w tym sezonie Premier League już 15 meczów. W ostatnim czasie Kanonierzy mieli trochę problemów z pokonywaniem przeciwników, ale i tak to oni sięgali ostatecznie po trzy punkty. Niedawno londyńczycy ograli 3:2 Bournemouth, a wcześniej 3:1 Aston Villę. To właśnie z tym przeciwnikiem potknęli się po raz ostatni (6 grudnia i porażka 1:2).

Jeszcze dłuższą serię bez porażki szczycić może się Liverpool, który swój potężny kryzys zostawił już w dalekich odmętach pamięci. The Reds po raz ostatni musieli uznać wyższość rywala 26 listopada w konfrontacji z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. Zawodnicy Arne Slota od tego momentu wygrali pięć meczów, a zremisowali cztery, w tym niedawno z Leeds United i Fulham.

Arsenal – Liverpool: historia

Mecze bezpośrednie tych drużyn są od pewnego czasu niezwykle wyrównane, co potwierdzają wyniki spotkań. W zeszłym sezonie żadna z drużyn nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Dwukrotnie padł bowiem remis 2:2. Sztuka ta udała się dopiero w bieżącej kampanii drużynie Arne Slota. Jego Liverpool pokonał Arsenal Mikela Artety, ale tylko 1:0.

Arsenal – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal wywiąże się z roli faworyta w czwartkowym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.65. Zdarzenie zakładające wygraną Liverpoolu można zagrać po kursie 4.90. Remis wyceniono zaś kursem 3.90

Arsenal – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Arsenalu 0%

Remis 50%

Wygrana Liverpoolu 50% 4+ Votes

Arsenal – Liverpool: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo

Arsenal – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Liverpool odbędzie się w czwartek (8 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.