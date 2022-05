Arsenal – Everton: typy, kursy, zapowiedź (22.05.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka z Arsenalu

Arsenal – Everton to jeden z niedzielnych meczów ostatniej kolejki angielskiej Premier League. Kanonierzy mają jeszcze szanse na awans do Ligi Mistrzów, ale musieliby wygrać z The Toffees i liczyć na to, że porażki dozna ich rywal – Tottenham Hotspur. W zapowiedzi znajdziecie typy, kursy i najważniejsze informacje o obu drużynach.

Arsenal – Everton, typy i przewidywania

Arsenal musi wygrać, by zachować swoje szanse na wyprzedzenie Tottenhamu Hotspur. Sam menedżer Mikel Arteta zapowiada zresztą, że jego piłkarze będą walczyć do samego końca licząc na wpadkę swojego lokalnego rywala.

Everton z kolei zapewnił już sobie w tym tygodniu utrzymanie w lidze. Z zespołu z Goodison Park zeszło tym samym ogromne ciśnienie. Na Emirates goście zagrają tylko o pietruszkę. To może być jednostronne widowisko. Nasz typ: wygrana gospodarzy.

Arsenal – Everton, sytuacja kadrowa

Dziennikarze przypuszczają, że po fatalnym meczu przeciwko Newcastle United menedżer Mikel Arterta dokona roszad w wyjściowym składzie swojego zespołu. Po zawieszeniu do kadry Kanonierów wraca Rob Holding. Po raz pierwszy od kwietnia od pierwszej minuty ma zagrać Alexandre Lacazette. Urazy leczą Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu i Thomas Partey.

Jeśli chodzi o gości to z powodu urazów pauzować będą Andros Townsend i Nathan Patterson. Ponadto zawieszony za kartki jest Salomon Rondon. Ben Godfrey i Donny van de Beek wrócili już do normalnych treningów i liczą na występ od pierwszej minuty.

Arsenal – Everton, ostatnie wyniki

Wygląda na to, że z powodu fatalnej postawy na finiszu rozgrywek drużyna Mikela Arterty wypuściła z rąk awans do Ligi Mistrzów. Na przełomie kwietnia i maja Arsenal ogrywał Chelsea i Manchester United. Potem na dokładkę pokonał też na wyjeździe West Ham United. Wydawało się wtedy, że miejsce w europejskiej elicie jest już na wyciągnięcie ręki. Ostatnie paręnaście dni przyniosło jednak zaskakujący scenariusz.

Kanonierzy przegrali najpierw bezpośredni wyjazdowy mecz z Tottenhamem (0:3). Gdyby tego było mało kilka dni później nie zdobyli też punktów w Newcastle. Efekt jest taki, że spadli na piąte miejsce w tabeli. By awansować do Ligi Mistrzów Arsenal musiałby pokonać Everton i liczyć na to, że punktów nie zdobędzie w niedzielę Tottenham. Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne.

Piłkarze Evertonu przyjadą do stolicy w wyśmienitych nastrojach. W czwartek ekipa z Goodison Park pokonała 3:2 Crystal Palace i zapewniła sobie utrzymanie w lidze. Radość kibiców była tak dużo, że kilkuset z nich wbiegło po ostatnim gwizdku na murawę. Everton pokazał w tamtym meczu charakter, bo odwrócił losy rywalizacji po tym, jak przegrywał już różnicą dwóch bramek. Decydującego gola zdobył w końcówce Dominic Calvert-Lewin.

Arsenal – Everton, historia

Będzie to drugie starcie tych ekip w tym sezonie. Co ciekawe trzy ostatniej pojedynki kończyły się wygraną Evertonu. W grudniu 2021 roku The Toffees pokonali u siebie Arsenal 2:1. Decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobył Demarai Gray.

Arsenal – Everton, kursy bukmacherskie

Arsenal – Everton, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – Tavares, Magalhaes, Holding, Soares – Lokonga, Xhaka – Odegaard, Saka, Martinelli – Lacazette

Everton: Pickford – Godfrey, Keane, Holgate – Iwobi, Doucoure, Alli, Mykołenko – Richarlison, Calvert-Lewin, Gray

Arsenal – Everton, transmisja meczu

Wszystkie spotkania ostatniej, 38. kolejki angielskiej ekstraklasy rozpoczną się w niedzielę o 17:00 czasu polskiego. Pojedynek ten będzie można śledzić w ramach Multi Premier League na antenie Canal + Sport i na Canal + Online.

