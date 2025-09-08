Armenia U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

Armenia U21 – Polska U21: typy bukmacherskie
Reprezentacja Polski do lat 21 będzie murowanym faworytem do zwycięstwa w starciu z Armenią. Wpływ ma na to nie tylko ostatnie przekonujące zwycięstwo z Macedonią Północną, ale także forma naszych najbliższych rywali. Dwadzieścia dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa, a na dodatek tylko dwie wygrane w przeciągu sześciu lat. Z takimi rywalami Biało-Czerwoni muszą wygrywać i to wysoko, jeśli chcą liczyć się walce o awans na Mistrzostwa Europy. Mój typ: Handicap Polska -1.
Armenia U21 – Polska U21: ostatnie wyniki
Nasi rywale eliminacje Mistrzostw Europy rozpoczęli od porażki ze Szwecją (0:3). Wszystkie bramki padły w drugiej części spotkania, a na listę strzelców wpisał się m.in. Roony Bardghji. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale Skandynawowie zmarnowali rzut karny w pierwszej połowie. Warto dodać, że Armenia kontynuuje serię aż dwudziestu dwóch meczów z rzędu bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali we wrześniu 2021 roku z Wyspami Owczymi.
Biało-Czerwoni w debiucie Jerzego Brzęczka wysoko pokonali Macedonię Północną (3:0). Podobać się mogła szczególnie druga połowa, w której reprezentacja Polski do lat 21 rozegrała naprawdę dobre zawody. Warto wspomnieć o dobrze przeprowadzonych zmianach, ponieważ zarówno Marcel Reguła, jak i Oskar Pietuszewski wpisali się na listę strzelców kilka minut po wejściu na boisko. Biorąc pod uwagę formę rywali, nasza kadra powinna dołożyć we wtorek kolejny komplet punktów w eliminacjach.
Armenia U21 – Polska U21: historia
Brak bezpośrednich spotkań Armenia U21 – Polska U21.
Armenia U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem spotkania będzie reprezentacja Polski do lat 21. Kurs na ich zwycięstwo wynosi jedynie 1.24, zaś wygraną Armenii można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 12.0. Z kolei remis oszacowano z kursem ok. 5.75.
Z kodem promocyjnym GOALPL możesz odebrać przy rejestracji w Betclic bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.
Armenia U21 – Polska U21: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Armenia U21
- Remis
- Polska U21
0 Votes
Armenia U21 – Polska U21: transmisja meczu
Mecz Armenia U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na stadionie FFA Academy Stadium w Erywaniu. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.