Armenia U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra we wtorek z rówieśnikami z Armenii. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają za sobą cenne zwycięstwo z Macedonią Północną. Sprawdź typy na mecz Armenia U21 - Polska U21.

Armenia U21 – Polska U21: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do lat 21 będzie murowanym faworytem do zwycięstwa w starciu z Armenią. Wpływ ma na to nie tylko ostatnie przekonujące zwycięstwo z Macedonią Północną, ale także forma naszych najbliższych rywali. Dwadzieścia dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa, a na dodatek tylko dwie wygrane w przeciągu sześciu lat. Z takimi rywalami Biało-Czerwoni muszą wygrywać i to wysoko, jeśli chcą liczyć się walce o awans na Mistrzostwa Europy. Mój typ: Handicap Polska -1.

Armenia U21 – Polska U21: ostatnie wyniki

Nasi rywale eliminacje Mistrzostw Europy rozpoczęli od porażki ze Szwecją (0:3). Wszystkie bramki padły w drugiej części spotkania, a na listę strzelców wpisał się m.in. Roony Bardghji. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale Skandynawowie zmarnowali rzut karny w pierwszej połowie. Warto dodać, że Armenia kontynuuje serię aż dwudziestu dwóch meczów z rzędu bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali we wrześniu 2021 roku z Wyspami Owczymi.

Biało-Czerwoni w debiucie Jerzego Brzęczka wysoko pokonali Macedonię Północną (3:0). Podobać się mogła szczególnie druga połowa, w której reprezentacja Polski do lat 21 rozegrała naprawdę dobre zawody. Warto wspomnieć o dobrze przeprowadzonych zmianach, ponieważ zarówno Marcel Reguła, jak i Oskar Pietuszewski wpisali się na listę strzelców kilka minut po wejściu na boisko. Biorąc pod uwagę formę rywali, nasza kadra powinna dołożyć we wtorek kolejny komplet punktów w eliminacjach.

Armenia U21 – Polska U21: historia

Brak bezpośrednich spotkań Armenia U21 – Polska U21.

Armenia U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania będzie reprezentacja Polski do lat 21. Kurs na ich zwycięstwo wynosi jedynie 1.24, zaś wygraną Armenii można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 12.0. Z kolei remis oszacowano z kursem ok. 5.75.

Armenia U21 – Polska U21: kto wygra?

Armenia U21 – Polska U21: transmisja meczu

Mecz Armenia U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na stadionie FFA Academy Stadium w Erywaniu. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

