Armenia U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

22:30, 8. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra we wtorek z rówieśnikami z Armenii. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają za sobą cenne zwycięstwo z Macedonią Północną. Sprawdź typy na mecz Armenia U21 - Polska U21.

Marcel Reguła
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marcel Reguła

Armenia U21 – Polska U21: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do lat 21 będzie murowanym faworytem do zwycięstwa w starciu z Armenią. Wpływ ma na to nie tylko ostatnie przekonujące zwycięstwo z Macedonią Północną, ale także forma naszych najbliższych rywali. Dwadzieścia dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa, a na dodatek tylko dwie wygrane w przeciągu sześciu lat. Z takimi rywalami Biało-Czerwoni muszą wygrywać i to wysoko, jeśli chcą liczyć się walce o awans na Mistrzostwa Europy. Mój typ: Handicap Polska -1.

Betclic
1,67
Handicap Polska -1
Zagraj!
*Kursy z 22:24 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Armenia U21 – Polska U21: ostatnie wyniki

Nasi rywale eliminacje Mistrzostw Europy rozpoczęli od porażki ze Szwecją (0:3). Wszystkie bramki padły w drugiej części spotkania, a na listę strzelców wpisał się m.in. Roony Bardghji. Wynik mógłby być jeszcze wyższy, ale Skandynawowie zmarnowali rzut karny w pierwszej połowie. Warto dodać, że Armenia kontynuuje serię aż dwudziestu dwóch meczów z rzędu bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali we wrześniu 2021 roku z Wyspami Owczymi.

Biało-Czerwoni w debiucie Jerzego Brzęczka wysoko pokonali Macedonię Północną (3:0). Podobać się mogła szczególnie druga połowa, w której reprezentacja Polski do lat 21 rozegrała naprawdę dobre zawody. Warto wspomnieć o dobrze przeprowadzonych zmianach, ponieważ zarówno Marcel Reguła, jak i Oskar Pietuszewski wpisali się na listę strzelców kilka minut po wejściu na boisko. Biorąc pod uwagę formę rywali, nasza kadra powinna dołożyć we wtorek kolejny komplet punktów w eliminacjach.

Armenia U21 – Polska U21: historia

Brak bezpośrednich spotkań Armenia U21 – Polska U21.

Armenia U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania będzie reprezentacja Polski do lat 21. Kurs na ich zwycięstwo wynosi jedynie 1.24, zaś wygraną Armenii można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 12.0. Z kolei remis oszacowano z kursem ok. 5.75.

Z kodem promocyjnym GOALPL możesz odebrać przy rejestracji w Betclic bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Armenia U21
Remis
Polska U21
12.0
5.75
1.23
10.0
5.75
1.24
10.0
5.00
1.19
12.0
5.75
1.24
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2025 22:01.

Armenia U21 – Polska U21: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Armenia U21
  • Remis
  • Polska U21
  • Armenia U21
  • Remis
  • Polska U21

0 Votes

Armenia U21 – Polska U21: transmisja meczu

Mecz Armenia U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (9 września) o godzinie 15:00 na stadionie FFA Academy Stadium w Erywaniu. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.