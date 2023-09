Arka - Motor: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 10. kolejki Fortuna 1 Ligi Arka podejmie przed własną publicznością Motor Lublin. Spotkanie w Gdyni to jedno z najciekawiej zapowiadających się widowisk w tej serii gier. Początek meczu o godzinie 20:30.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2023 15:29 .

Arka Gdynia – Motor Lublin, typy i przewidywania

Obie ekipy w ostatnim czasie zaliczyły spory spadek formy, dlatego trudno przewidzieć, kto jest faworytem tego pojedynku, choć eksperci znacznie więcej szans dają gospodarzom. Zarówno Arka, jak i Motor mają problem z zachowaniem czystego konta, dlatego spodziewamy się, że w piątkowym spotkaniu padną gole z obu stron. I Arka, i Motor powinny dążyć do poprawy kiepskiej formy, co zwiastuje ofensywny mecz. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Arka Gdynia – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Arka Gdynia w środku tygodnia wyeliminowała Miedź Legnica z Pucharu Polski. W lidze ekipa z Trójmiasta już tak dobrze się nie spisuje i przegrała trzy z ostatnich czterech meczów. To jedyne zwycięstwo również padło w starciu z Miedzą, z kolei w pojedynkach z Odrą Opole, Wisłą Kraków i Chrobrym Głogów Arka schodziła z boiska pokonana. Motor również nie znajduje się w dobrym okresie i notuje trzy porażki z rzędu: z Puszczą w Pucharze Polski oraz Wisłą Kraków i GKS-em Tychy w lidze. Zespół z Lublina ostatni raz zwyciężył 3 września w pojedynku ze Stalą Rzeszów. Mimo to zajmuje czwarte miejsce w tabeli po znakomitym początku sezonu, Arka jest jedenasta.

Arka Gdynia – Motor Lublin, historia

Obie ekipy ostatni raz zmierzyły się ze sobą w sezonie 2007/08 również na poziomie 1 Ligi. Wtedy dwukrotnie lepsza była Arka. W Gdyni wygrała 2:0, natomiast w Lublinie 2:1.

Arka Gdynia – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia – Motor Lublin, kto wgra

Arka Gdynia – Motor Lublin, przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Azatsky, Gojny, Lipkowski, Gol, Milewski, Predenkiewicz, Capanni, Skóra, Czubak.

Motor Lublin: Budziłek, Rudol, Najemski, Lubrecki, Wojcik, Sedzikowski, Król, Gąsior, Ceglarz, Wełniak, Śpiewak.

Arka Gdynia – Motor Lublin, transmisja meczu

Pojedynek Arki Gdynia z Motorem Lublin będzie transmitowany na antenie Polsat Sport. Mecz będzie również dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania należy wykupić odpowiedni abonament.

