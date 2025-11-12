Anglia – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Serbia: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 zmierzają do końca. Podczas listopadowego zgrupowania odbędą się ostatnie dwie kolejki eliminacyjne. Wśród reprezentacji zakwalifikowanych na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku znajduje się Anglia, która zdobyła komplet osiemnastu punktów i nie straciła nawet bramki. Na drugim biegunie plasuje się Serbia, która legitymuje się bilansem 3-1-2, co plasuje ją na trzeciej lokacie, z punktem straty do Albanii. Czy przyjezdni zdołają odrobić w czwartek część straty? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar STS 1.67 Powyżej 2‚5 bramki – TAK przejdź do STS

Anglia – Serbia: ostatnie wyniki

W czerwcu tego roku Anglicy sensacyjnie przegrali 1:3 z Senegalem w meczu towarzyskim. Kolejne miesiące pokazały, że był to jedynie wypadek przy pracy. Thomas Tuchel i spółka wygrywają bowiem seryjnie, czego przykładem są wyniki osiągane przez nich jesienią. Anglia stosunkiem bramkowym 5:0 rozbiła Łotwę i Serbię. Wynikami 3:0 i 2:0 zakończyły się zaś potyczki z Walią i Andorą.

Reprezentacja Serbii nie mogła być w pełni zadowolona z wyników osiągniętych podczas ostatniego, październikowego zgrupowania. Serbowie zgodnie z planem pokonali na wyjeździe Andorę 3:1. Kilka dni wcześniej doznali jednak porażki przed własną publicznością w domowej konfrontacji z Albanią. To starcie zakończyło się wynikiem 1:0 na korzyść przyjezdnych.

Anglia – Serbia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy na etapie fazie grupowej. Wówczas Anglicy zdobyli komplet punktów po bramce Jude’a Bellinghama w pierwszym kwadransie meczu. Serbowie liczyli na rewanż we wrześniu tego roku. Spotkanie nie poszło jednak po ich myśli, ponieważ Anglia rozbiła gospodarzy aż 5:0.

Anglia – Serbia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta czwartkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy oscylują na poziomie 1.27. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Serbii to między 9.50 a nawet 9.80. Jeżeli uważasz, że w Londynie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 5.10.

Anglia – Serbia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Serbii Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Serbii 0 Votes

Anglia – Serbia: przewidywane składy

Anglia Thomas Tuchel Serbia Veljko Paunović Anglia Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Pickford 14 Spence 16 Stones 5 Konsa 2 James 24 Anderson 4 Rice 7 Saka 10 Bellingham 11 Rashford 9 Kane 23 Vlahović 9 Mitrović 11 Kostić 10 Samardzić 6 Gudelj 7 Stankovic 8 Zivković 3 Pavlović 24 Milenković 13 Veljković 12 Petrović 1 Pickford 14 Spence 16 Stones 5 Konsa 2 James 24 Anderson 4 Rice 7 Saka 10 Bellingham 11 Rashford 9 Kane 23 Vlahović 9 Mitrović 11 Kostić 10 Samardzić 6 Gudelj 7 Stankovic 8 Zivković 3 Pavlović 24 Milenković 13 Veljković 12 Petrović 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Serbia Veljko Paunović Rezerwowi 3 Nico O’Reilly 8 Jordan Henderson 12 Dan Burn 13 Dean Henderson 15 Morgan Rogers 17 Phil Foden 18 Jarell Quansah 19 Jarrod Bowen 20 Eberechi Eze 21 Trevoh Chalobah 22 Adam Wharton 23 Alex Scott 1 Predrag Rajković 4 Veljko Milosavljevic 5 Aleksa Terzic 9 Aleksandar Katai 14 Ivan Ilić 15 Luka Ilic 16 Strahinja Eraković 17 Luka Jović 18 Marko Grujic 19 Lazar Randjelovic 20 Mihailo Ristic 21 Nemanja Radonjic 22 Stefan Mitrovic 23 Veljko Ilic 25 Petar Ratkov 27 Vanja Dragojevic

Anglia – Serbia: transmisja meczu

Mecz Anglia – Serbia odbędzie się w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl, aplikacji TVP Sport oraz stronie internetowej sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.