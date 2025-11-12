Anglia – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2025)

17:32, 12. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Anglia - Serbia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Harry Kane
PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Serbia: typy bukmacherskie

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 zmierzają do końca. Podczas listopadowego zgrupowania odbędą się ostatnie dwie kolejki eliminacyjne. Wśród reprezentacji zakwalifikowanych na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku znajduje się Anglia, która zdobyła komplet osiemnastu punktów i nie straciła nawet bramki. Na drugim biegunie plasuje się Serbia, która legitymuje się bilansem 3-1-2, co plasuje ją na trzeciej lokacie, z punktem straty do Albanii. Czy przyjezdni zdołają odrobić w czwartek część straty? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

STS
1.67
Powyżej 2‚5 bramki – TAK
*Kursy z 12.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Anglia – Serbia: ostatnie wyniki

W czerwcu tego roku Anglicy sensacyjnie przegrali 1:3 z Senegalem w meczu towarzyskim. Kolejne miesiące pokazały, że był to jedynie wypadek przy pracy. Thomas Tuchel i spółka wygrywają bowiem seryjnie, czego przykładem są wyniki osiągane przez nich jesienią. Anglia stosunkiem bramkowym 5:0 rozbiła Łotwę i Serbię. Wynikami 3:0 i 2:0 zakończyły się zaś potyczki z Walią i Andorą.

Reprezentacja Serbii nie mogła być w pełni zadowolona z wyników osiągniętych podczas ostatniego, październikowego zgrupowania. Serbowie zgodnie z planem pokonali na wyjeździe Andorę 3:1. Kilka dni wcześniej doznali jednak porażki przed własną publicznością w domowej konfrontacji z Albanią. To starcie zakończyło się wynikiem 1:0 na korzyść przyjezdnych.

Anglia – Serbia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy na etapie fazie grupowej. Wówczas Anglicy zdobyli komplet punktów po bramce Jude’a Bellinghama w pierwszym kwadransie meczu. Serbowie liczyli na rewanż we wrześniu tego roku. Spotkanie nie poszło jednak po ich myśli, ponieważ Anglia rozbiła gospodarzy aż 5:0.

Anglia – Serbia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta czwartkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy oscylują na poziomie 1.27. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Serbii to między 9.50 a nawet 9.80. Jeżeli uważasz, że w Londynie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 5.10.

Anglia
Remis
Serbia
1.27
5.10
9.80
1.27
5.00
9.50
1.27
5.10
9.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2025 17:16.

Anglia – Serbia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

Anglia – Serbia: przewidywane składy

Anglia – Serbia: transmisja meczu

Mecz Anglia – Serbia odbędzie się w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl, aplikacji TVP Sport oraz stronie internetowej sport.tvp.pl.

