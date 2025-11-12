Anglia – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2025)

Anglia – Serbia: typy bukmacherskie
Eliminacje do mistrzostw świata 2026 zmierzają do końca. Podczas listopadowego zgrupowania odbędą się ostatnie dwie kolejki eliminacyjne. Wśród reprezentacji zakwalifikowanych na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku znajduje się Anglia, która zdobyła komplet osiemnastu punktów i nie straciła nawet bramki. Na drugim biegunie plasuje się Serbia, która legitymuje się bilansem 3-1-2, co plasuje ją na trzeciej lokacie, z punktem straty do Albanii. Czy przyjezdni zdołają odrobić w czwartek część straty? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Anglia – Serbia: ostatnie wyniki
W czerwcu tego roku Anglicy sensacyjnie przegrali 1:3 z Senegalem w meczu towarzyskim. Kolejne miesiące pokazały, że był to jedynie wypadek przy pracy. Thomas Tuchel i spółka wygrywają bowiem seryjnie, czego przykładem są wyniki osiągane przez nich jesienią. Anglia stosunkiem bramkowym 5:0 rozbiła Łotwę i Serbię. Wynikami 3:0 i 2:0 zakończyły się zaś potyczki z Walią i Andorą.
Reprezentacja Serbii nie mogła być w pełni zadowolona z wyników osiągniętych podczas ostatniego, październikowego zgrupowania. Serbowie zgodnie z planem pokonali na wyjeździe Andorę 3:1. Kilka dni wcześniej doznali jednak porażki przed własną publicznością w domowej konfrontacji z Albanią. To starcie zakończyło się wynikiem 1:0 na korzyść przyjezdnych.
Anglia – Serbia: historia
Reprezentacje te zagrały ze sobą podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy na etapie fazie grupowej. Wówczas Anglicy zdobyli komplet punktów po bramce Jude’a Bellinghama w pierwszym kwadransie meczu. Serbowie liczyli na rewanż we wrześniu tego roku. Spotkanie nie poszło jednak po ich myśli, ponieważ Anglia rozbiła gospodarzy aż 5:0.
Anglia – Serbia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Anglię jako faworyta czwartkowej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy oscylują na poziomie 1.27. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Serbii to między 9.50 a nawet 9.80. Jeżeli uważasz, że w Londynie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 5.10.
Anglia – Serbia: kto wygra?
Anglia – Serbia: przewidywane składy
Anglia – Serbia: transmisja meczu
Mecz Anglia – Serbia odbędzie się w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport Premium oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl, aplikacji TVP Sport oraz stronie internetowej sport.tvp.pl.
