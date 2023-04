PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Żużel w TV – gdzie oglądać dziś na żywo?

Rywalizację w uznawanej za najlepszą ligę świata – PGE Ekstralidze – można oglądać na kanałach CANAL+ i Eleven Sports. W każdej kolejce obie stacje pokażą “na żywo” po dwa spotkania. Transmisje ze wszystkich meczów będą dostępne także w usłudze CANAL+ online.

To jednak nie wszystko, bowiem CANAL+ dysponuje również prawami do transmisji spotkań 1. i 2. ligi żużlowej. Wybrane mecze pokazywane będą w telewizji, a z niektórych pojedynków transmisja będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu – w CANAL+ online.

Gdzie oglądać żużel? Transmisje online

Wszystkie spotkania za pośrednictwem internetu można oglądać “na żywo” dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz uzyskać dostęp do niej w niezwykłej promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł. Przy wykupieniu rocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+ koszt w przeliczeniu na miesiąc wyniesie tylko 29 zł. W standardowej ofercie to aż 49 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Jeżeli chcemy mieć również dostęp w usłudze CANAL+ online do kanałów Eleven Sports, możemy dodatkowo dołożyć do pakietu CANAL+ paczkę kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium. To dodatkowy koszt 20 zł na miesiąc.

Żużel w TV dzisiaj – plan transmisji

sobota (8 kwietnia):

16:30 Polonia Bydgoszcz – Orzeł Łódź (CANAL+ Sport 5, CANAL+ online)

16:30 Wybrzeże Gdańsk – Malesa Ostrów (CANAL+ online)

18:00 KS Apator Toruń – Stal Gorzów (Eleven Sports 2, CANAL+ online)

20:30 GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa (Eleven Sports 2, CANAL+ online)

niedziela (9 kwietnia):

14:00 PSŻ Poznań – Landshut Devils (CANAL+ online)

16:30 Unia Leszno – Wilki Krosno (CANAL+ Sport 5, CANAL+ online)