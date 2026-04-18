Górnik Zabrze w sobotę zagra z Koroną Kielce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik – Korona, gdzie oglądać?

Górnik Zabrze już w sobotę rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopieczni Michala Gasparika zmierzą się przed własną publicznością z Koroną Kielce w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Gospodarze w swoim ostatnim spotkaniu zremisowali z Legią Warszawa (1:1).

Korona Kielce również przed tygodniem podzieliła się punktami. Drużyna prowadzona przez Jacka Zielińskiego zremisowała z Jagiellonią Białystok (1:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Górnik – Korona, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Korona Kielce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Górnik – Korona, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.

Górnik – Korona, kto wygra?

Górnik – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce natomiast sięga nawet 4.00.

Górnik Zabrze Korona Kielce 1.90 3.70 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2026 15:01

