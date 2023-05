PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Zagłębie – Stal, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin ostatnio imponuje dyspozycją. Miedziowi wygrali trzy ostatnie spotkania i już właściwie nie muszą martwić się walką o utrzymanie. Z kolei Stal Mielec dzieli od najbliższych rywali zaledwie punkt. Ów jedno oczko może okazać się kluczowe, bo zespołowi z Podkarpacia tylko tyle brakuje, by również zapewnić sobie byt w PKO BP Ekstraklasie. Szansę na zgarnięcie go będzie miał już w piątek.

Sprawdź nasze typy na mecz Zagłębie – Stal.

Zagłębie – Stal, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Zagłębie – Stal, transmisja online

Nadchodzący pojedynek będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Zagłębie – Stal, kursy bukmacherskie

To Miedziowi są faworytami bukmacherów do zgarnięcia kompletu punktów.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Stal Mielec 1.96 3.80 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 07:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin