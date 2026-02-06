Wisła Kraków – GKS Tychy: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Lider tabeli zmierzy się z drużyną ze strefy spadkowej.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków – GKS Tychy: gdzie oglądać?

Po zimowej przerwie Betclic 1. Liga wraca do gry, a w 20. kolejce Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Tychy. Drużyna Białej Gwiazdy przystępuje do rundy wiosennej jako lider tabeli z dorobkiem 43 punktów. Z kolei zespół Trójkolorowych zajmuje 16. miejsce, mając na koncie zaledwie 13 oczek. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w ten piątek, 6 lutego o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Kraków – GKS Tychy.

Wisła Kraków – GKS Tychy: transmisja w TV

Interesujące spotkanie w ramach 20. serii gier Betclic 1. Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na ogólnodostępnym kanale telewizyjnym TVP Sport. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Hubert Bugaj oraz Robert Podoliński.

Wisła Kraków – GKS Tychy: stream online

Mecz pomiędzy Wisłą Kraków a GKS-em Tychy rzecz jasna można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Piątkowy pojedynek zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie streamingowej tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Kto wygra? Wisła Kraków

Padnie remis

GKS Tychy Wisła Kraków

Padnie remis

GKS Tychy 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Kraków – GKS Tychy? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – GKS Tychy? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (6 lutego) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.