Wisła Kraków – GKS Tychy: gdzie oglądać?
Po zimowej przerwie Betclic 1. Liga wraca do gry, a w 20. kolejce Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Tychy. Drużyna Białej Gwiazdy przystępuje do rundy wiosennej jako lider tabeli z dorobkiem 43 punktów. Z kolei zespół Trójkolorowych zajmuje 16. miejsce, mając na koncie zaledwie 13 oczek. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w ten piątek, 6 lutego o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Wisła Kraków – GKS Tychy: transmisja w TV
Interesujące spotkanie w ramach 20. serii gier Betclic 1. Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na ogólnodostępnym kanale telewizyjnym TVP Sport. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Hubert Bugaj oraz Robert Podoliński.
Wisła Kraków – GKS Tychy: stream online
Mecz pomiędzy Wisłą Kraków a GKS-em Tychy rzecz jasna można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Piątkowy pojedynek zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie streamingowej tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.
